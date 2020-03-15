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WhatsApp научили автоматически удалять сообщения спустя какое-то время

Очередное обновление популярного мессенджера WhatsApp привнесло в приложение долгожданную для многих пользователей функцию. Теперь программа способна автоматически удалять сообщения спустя какое-то время после их отправки.
WhatsApp научили автоматически удалять сообщения спустя какое-то время

Сообщается, что указанная функция используется в бета-версиях WhatsApp 2.20.83(84), но в скором времени доступ к ней получат и пользователи финальных версий мессенджера. Ранее пользователи также могли настраивать автоматическое удаление своих сообщений, однако такой функционал был доступен лишь в рамках групповых бесед. Теперь же ее можно активировать в любом другом чате.

Пользователям будет предоставлена возможность самостоятельно выбирать срок хранения сообщения до его удаления. Так, при активации указанной функции индикатор времени отправки каждого из сообщений будет дополнен небольшой иконкой в виде циферблата. Кроме всего прочего, она может быть в любой момент отменена. Примечательно, что не так давно разработчик мессенджера WhatsApp принял решение ограничить пользователям возможность отправки сообщении в более чем 5 чатов одновременно. Такое решение было принято с целью предотвращения активного распространения фейковых сообщений о коронавирусе.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:37

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