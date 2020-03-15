Древнейший в мире меч ученые обнаружили в венецианском монастыре





Одно из древнейших орудий в мире было идентифицировано в итальянском монастыре на острове Святого Лазаря. Археолог Виттория Далл'Армеллина из Университета Ка'Фоскари сделала открытие во время осмотра кабинета средневековых артефактов. Эксперт считает, что этот меч напоминал артефакты, ведущие свое происхождение из армянской Восточной Анатолии, и был ошибочно идентифицирован как средневековый. Научное исследование помогло датировать находку 3000 годом до н.э., что говорит о её создании в бронзовом веке.Согласно последним данным, этот тип меча был распространен в относительно небольшом регионе на Ближнем Востоке и создавался из сплава меди с мышьяком. В отличие от своих "современников", оружие не было украшено: на лезвии и эфесе нет видимых надписей, украшений или отличительных черт. Известно, что в середине 1800-х годов меч принадлежал Гевонду Алишану, армянскому ученому, поэту и священнику. После смерти владельца древний предмет передали на хранение венецианскому монастырю.