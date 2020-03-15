Психологи: Фотографии с подарками и возлюбленными в соцсетях говорят о низкой самооценке человека
Человечество живет в цифровую эру, поэтому многие привыкли судить о других людях по их фотографиям. Однако психологи считают, что некоторые фотографии, которые пользователи публикуют на своих страничках в качестве демонстрации благополучия, могут, напротив, свидетельствовать о низкой самооценке и комплексах.
Так, утверждают специалисты, первым признаком наличия низкой самооценки является чрезмерная публичная демонстрация семейной жизни и наличия партнера. Большое количество снимков, на которых человек изображает счастливую и беззаботную семейную жизнь, или излишняя демонстрация им своей второй половинки, могут свидетельствовать лишь о том, что ему как раз не хватает всего этого. Вторым признаком комплексов психологи называют навязчивую демонстрацию фотографий с букетами и дорогими подарками.
С точки зрения науки подобное поведение является признаком противоположной жизни и противоположного социального статуса. Как утверждают специалисты, человек нередко хочет казаться тем, кем не является на самом деле, поэтому живет напоказ, старательно доказывая окружающим свой высокий статус, успех и превосходство над ближайшим окружением. Стоит понимать, подчеркивают эксперты, что такие люди целенаправленно стараются вызвать у окружающих чувство зависти, поскольку именно для них и делают подобные публикации.
Так, утверждают специалисты, первым признаком наличия низкой самооценки является чрезмерная публичная демонстрация семейной жизни и наличия партнера. Большое количество снимков, на которых человек изображает счастливую и беззаботную семейную жизнь, или излишняя демонстрация им своей второй половинки, могут свидетельствовать лишь о том, что ему как раз не хватает всего этого. Вторым признаком комплексов психологи называют навязчивую демонстрацию фотографий с букетами и дорогими подарками.
С точки зрения науки подобное поведение является признаком противоположной жизни и противоположного социального статуса. Как утверждают специалисты, человек нередко хочет казаться тем, кем не является на самом деле, поэтому живет напоказ, старательно доказывая окружающим свой высокий статус, успех и превосходство над ближайшим окружением. Стоит понимать, подчеркивают эксперты, что такие люди целенаправленно стараются вызвать у окружающих чувство зависти, поскольку именно для них и делают подобные публикации.