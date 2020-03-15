Доктор Павел Воробьев рассказал об усилении иммунитета человека из-за новых инфекций





Павел Воробьев утверждает, что, согласно природному циклу, человек и вирусы сосуществуют уже очень давно. Человеческий геном приблизительно наполовину состоит из ДНК вирусов, встраиваемых туда в процессе эволюции. Известном, что в организме людей есть большое количество бактерий, помогающих переваривать пищу, вырабатывать полезные вещества, укреплять иммунитет. Внутренняя система защиты отлично справляется с любыми вирусами.В организме очень много антител, которые призваны бороться с патогенными микроорганизмами и предотвращать их размножение. В истории известны случаи распространения вирусных заболеваний, унесших жизни большого количества людей. Так, из-за испанского гриппа в 1918 году умерли от 50 до 100 миллионов человек. В основном он влиял на лёгкие и люди, не имевшие иммунитет на новую болезнь, страдали от повышенной температуры, сильнейших болей в горле, а потом происходил летальный исход.От оспы скончались от 300 до 500 миллионов человек. Согласно исследованиям, переносчиками вируса были верблюды, и от них могли заразиться люди. Последний случай болезни зарегистрирован в 1978 году. СПИД унёс жизни приблизительно 35 миллионов жертв. Его провоцирует вирус ВИЧ. В 2009 году от свиного гриппа скончались приблизительно 500 тысяч человек. Происхождение данного штамма, который может передаваться между людьми, на данный момент неизвестно.