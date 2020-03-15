«В 10-15 раз страшнее гриппа!»: Кафельников и Собчак сообщили о заявлении американского ученого про коронавирус





В сервисе микроблогов Twitter теннисист написал, что по словам специалиста новый вирус в десять раз страшнее гриппа. Спортсмен поделился ссылкой на интервью американского ученого, которое на тот момент уже посмотрело 18 миллионов человек.Тем же роликом поделилась и Ксения Собчак. Она полностью согласна со специалистом и считает, что мир находится только в начале пандемии.Майкл Остерхольм, который несколько лет назад предсказал появление подобной эпидемии, недавно давал интервью американскому телеведущему Джо Рогану, в котором прогнозирует, что людям предстоит еще полгода жестокой борьбы с коронавирусом. Единственным способом борьбы с инфекцией он назвал вакцину, на создание которой потребуется шесть месяцев.По словам ученого, основной причиной такого быстрого распространения коронавируса стало превращение мира в «глобальную деревню» и поэтому вирус так легко перекидывается на другие страны и континенты.