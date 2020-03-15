Шеф-повар Антон Самойлов рассказал о самой главной ошибке в приготовлении борща





По словам эксперта, самой непростительной ошибкой является добавление зажарки, которая делает борщ очень жирным и портит его вкус. Между мясом и жареными овощами он провел знак равенства, потому что их добавляют для наваристости бульона. В результате смешивается несколько жирных ингредиентов, что является катастрофой.Специалист добавил, что испорченное блюдо нельзя спасти соусами, приправами и заправками. Если зажарка подгорела, то в борще будет чувствоваться кислый вкус и его можно сразу выбросить. Если в бульоне присутствует мясо, то овощи необходимо тушить без использования масла или, минуя эту процедуру, сразу отправить их в общую кастрюлю.