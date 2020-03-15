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«Ловит хайп, противно»: Анастасия Волочкова разозлила поклонников видеороликом вечеринки с сухим льдом

Известная российская балерина Анастасия Волочкова разозлила поклонников своей новой публикацией в социальной сети. В Instagram-страничке знаменитости появился ролик, на котором показана ресторанная вечеринка с сухим льдом, что и вызвало столь бурную реакцию публики.
«Ловит хайп, противно»: Анастасия Волочкова разозлила поклонников видеороликом вечеринки с сухим льдом

На записи показано, как в одном из заведений, где отдыхала Волочкова, демонстрировали шоу с применением сухого льда. Этот ролик набрал почти 100 тысяч просмотров и огромное количество комментариев, большинство из которых оказались негативными. Многие пользователи сочли публикацию такого видео после недавней гибели людей на банной вечеринке с сухим льдом в Москве, как минимум, нетактичной. «Тут недавно тоже на одной вечеринке так развлекались», «На фоне последних событий выставлять такие кадры мерзко», - пишут недовольные подписчики артистки.

Более того, некоторые из комментаторов заподозрили Анастасию Волочкову в том, что она банально ловит пиар после трагических событий в столичном банном комплексе, подтвердив свои догадки тем, что танцовщица открыла доступ именно к этой публикации. «Ловит хайп, противно», - гласит один из комментариев.

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ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:06

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