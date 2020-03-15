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«Дедушка постоянно на работе»: Владимир Машков посетовал, что почти не видит внучек и дочь

Известный российский режиссер и актер Владимир Машков стал одним из гостей популярной программы «Ты не поверишь!». В беседе с журналистами телеканала НТВ артист признался, что из-за высокой загруженности на работе редко видится с дочерью Марией Машковой и любимыми внучками Александрой и Стефанией.
«Дедушка постоянно на работе»: Владимир Машков посетовал, что почти не видит внучек и дочь

Сейчас дочь Машкова с мужем – пианистом Александром Слободяником, - и детьми живет в Соединенных Штатах. Разумеется, это обстоятельство еще больше усложняет общение между родственниками. «Ни дочь, ни внучки у меня практически никогда ничего не просят. Дедушка постоянно на работе, поэтому вижу их редко, побаловать не удается. Талант актрис во внучках пока разглядывать не пытался. Пусть дочь занимается своими делами, когда у нее появляется возможность, она обязательно ко мне приезжает. В этом плане у нас полная свобода творчества», - отметил режиссер.

В то же самое время актриса Мария Машкова отмечает, что в их семье все хорошо, однако о знаменитом отце говорит не охотно, утверждая, что она – мамина дочка. «Мой супруг прекрасный музыкант, выступает в нью-йоркском Карнеги-холле. Разумеется, мы иногда ссоримся, но умеем мириться. К нам в США часто приезжает мама. О папе говорить не стану, ведь артисты – очень нестабильные люди», - подчеркнула дочь актера.

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Культура / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:48

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