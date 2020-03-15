«Дедушка постоянно на работе»: Владимир Машков посетовал, что почти не видит внучек и дочь





Сейчас дочь Машкова с мужем – пианистом Александром Слободяником, - и детьми живет в Соединенных Штатах. Разумеется, это обстоятельство еще больше усложняет общение между родственниками., - отметил режиссер.В то же самое время актриса Мария Машкова отмечает, что в их семье все хорошо, однако о знаменитом отце говорит не охотно, утверждая, что она – мамина дочка., - подчеркнула дочь актера.