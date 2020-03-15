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Поклонники раскритиковали Алену Хмельницкую за привлечение внимания к теме коронавируса : "Зачем всё это, если не болеете?"

Актриса Алена Хмельницкая на своей странице в Instagram рассказала поклонникам, что после поездки в Мадрид приняла решение самоизолироваться от общества. Однако подписчики раскритиковали её за чрезмерное привлечение внимания к теме коронавируса.

Алена Хмельницкая записала видео, в котором сообщила о пребывании дома. На кадрах она позировала в разноцветном свитере с кружкой в руках. Артистка, приподняв маску, выпила напиток и обратилась к поклонникам: «Очень комфортное существование. Я дома. Я могу расслабиться». В подписи к видео она отметила, что таким образом происходит редкое общение с родственниками. Актриса сообщила, что чувствует себя хорошо и предупредила подписчиков - им не стоит волноваться. При этом знаменитость отметила, о расслаблении ей не даёт задуматься гражданская ответственность и хочется, чтобы поскорее всё наладилось в мире.

Стоит отметить, что не все позитивно отнесли к её заявлению. Большинство обвинили актрису в желании поймать хайп на теме карантина из-за коронавируса. «Зачем все это, если не болеете? Коронавируса опасаетесь?», «Вообще-то надо было дома не появляться! Чтоб близких сберечь! А то, что Вы дома с ними сидите в маске», - прокомментировали поклонники артистки. Однако нашлись и те, кто поддержал знаменитость в её стремлении ограничить пребывание в обществе. «Удачного окончания карантина и доброго здоровья», «Всё будет хорошо. Не падать духом - это самое главное», - отметили фолловеры актрисы.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:54

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