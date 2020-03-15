Поклонники раскритиковали Алену Хмельницкую за привлечение внимания к теме коронавируса : "Зачем всё это, если не болеете?"

Алена Хмельницкая записала видео, в котором сообщила о пребывании дома. На кадрах она позировала в разноцветном свитере с кружкой в руках. Артистка, приподняв маску, выпила напиток и обратилась к поклонникам: «Очень комфортное существование. Я дома. Я могу расслабиться». В подписи к видео она отметила, что таким образом происходит редкое общение с родственниками. Актриса сообщила, что чувствует себя хорошо и предупредила подписчиков - им не стоит волноваться. При этом знаменитость отметила, о расслаблении ей не даёт задуматься гражданская ответственность и хочется, чтобы поскорее всё наладилось в мире.Стоит отметить, что не все позитивно отнесли к её заявлению. Большинство обвинили актрису в желании поймать хайп на теме карантина из-за коронавируса., - прокомментировали поклонники артистки. Однако нашлись и те, кто поддержал знаменитость в её стремлении ограничить пребывание в обществе., - отметили фолловеры актрисы.