Александра Носика поклонники заподозрили в тайной женитьбе из-за обручального кольца на руке





Предполагаемый брак для Александра Носика не является первым. Ранее актер 6 лет состоял в браке с юристом Ольгой фон Зингер, однако пара распалась из-за невозможности завести детей. Не исключено, считают фанаты и пресса, что с новой избранницей у кинозвезды все же появится шанс стать отцом. При этом сам артист ничего о своих новых возможных отношениях не рассказывает, напротив, он утверждает, что в последние пару лет был полностью погружен в заботы о здоровье матери. У родительницы Носика врачи выявили болезнь Альцгеймера, поэтому у женщины периодически случаются приступы, что требует от сына заботы и внимания.Что же касается новой избранницы актера, то о ней также ничего не известно. Ранее журналисты замечали Александра Носика в ресторане в компании молодой девушки, однако представить ее публике артист отказался.