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Александра Носика поклонники заподозрили в тайной женитьбе из-за обручального кольца на руке

Известный российский актер Александр Носик, как подозревают поклонники, мог тайно жениться, однако скрывает этот факт от общественности и не хочет ничего подтверждать. К такому выводу многие пришли после того, как артист засветился в эфире одного из телеканалов с обручальным кольцом на руке.
Александра Носика поклонники заподозрили в тайной женитьбе из-за обручального кольца на руке

Предполагаемый брак для Александра Носика не является первым. Ранее актер 6 лет состоял в браке с юристом Ольгой фон Зингер, однако пара распалась из-за невозможности завести детей. Не исключено, считают фанаты и пресса, что с новой избранницей у кинозвезды все же появится шанс стать отцом. При этом сам артист ничего о своих новых возможных отношениях не рассказывает, напротив, он утверждает, что в последние пару лет был полностью погружен в заботы о здоровье матери. У родительницы Носика врачи выявили болезнь Альцгеймера, поэтому у женщины периодически случаются приступы, что требует от сына заботы и внимания.

Что же касается новой избранницы актера, то о ней также ничего не известно. Ранее журналисты замечали Александра Носика в ресторане в компании молодой девушки, однако представить ее публике артист отказался.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:41

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