Психолог Михаил Хорс объяснил отсутствие паники из-за коронавируса в России





Пока СМИ активно публикуют фото европейцев с пакетами на головах, которые пытаются защититься хотя бы таким образом из-за дефицита медицинских масок, россияне откровенно посмеиваются над этим и выходят на улицы вообще без каких-либо защитных средств. Разумеется, утверждает эксперт, в западной Европе вирус распространен намного больше, чем в России, однако причина бесстрашия людей состоит далеко не в этом: россияне просто давно закалены проблемами и неурядицами, на фоне которых коронавирус меркнет., - подчеркивает Хорс.По словам специалиста, даже глобальный кризис 2008-2009 годов в России ощущался совсем иначе., - добавил он.