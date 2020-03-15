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Психолог Михаил Хорс объяснил отсутствие паники из-за коронавируса в России

Россияне намного меньше жителей других европейских стран переживают из-за эпидемии коронавируса. Как утверждает психолог Михаил Хорс, причина такого поведения кроется не только в том, что в стране заметно меньшее количество заболевших.
Психолог Михаил Хорс объяснил отсутствие паники из-за коронавируса в России

Пока СМИ активно публикуют фото европейцев с пакетами на головах, которые пытаются защититься хотя бы таким образом из-за дефицита медицинских масок, россияне откровенно посмеиваются над этим и выходят на улицы вообще без каких-либо защитных средств. Разумеется, утверждает эксперт, в западной Европе вирус распространен намного больше, чем в России, однако причина бесстрашия людей состоит далеко не в этом: россияне просто давно закалены проблемами и неурядицами, на фоне которых коронавирус меркнет. «Русские в целом боятся намного меньше, поскольку у них есть соответствующий опыт. За последние пару десятков лет они пережили отсутствие еды, разгул преступности, настоящую войну на улицах», - подчеркивает Хорс.

По словам специалиста, даже глобальный кризис 2008-2009 годов в России ощущался совсем иначе. «Я помню, как цены подскочили в несколько раз в 2008 году. Иными словами, у нашего общества намного больше негативного опыта. Поэтому коронавирус для российского социума – это не настолько тревожное явление. Дело в том, что за последние пару десятков лет у нас было уже несколько серьезных испытаний, связанных с большими рисками. При этом Европа жила стабильно, поэтому и не имеет такого опыта, что делает ее население более слабым», - добавил он.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:37

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