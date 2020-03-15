Психолог по нейрокоучингу назвала ежедневные привычки, угнетающие мозговую деятельность





По словам Хеммы Салы, во время ночного отдыха стирается ненужная информация, появляются творческие идеи и неосознанно принимаются подсознательные решения. Однако кроме полезных функций головной мозг запускает процесс очищения клеток от токсичных соединений, которые при чрезмерном количестве, способны повредить нейроны. Для полноценного избавления от опасных белков синапсам ЦНС необходимо от 7-ми до 9-ти часов сна.Кроме того, угнетает мозговую деятельность одновременное занятие несколькими делами, вопреки существующему стереотипу. Человеческий мозг не может выполнять несколько операций параллельно. Так или иначе, он переключается с одной задачи на другую, тем самым заново запуская сложные нейронные связи. Подобным негативным воздействием обладает привычка отвлекаться на многочисленные внешние раздражители, например, уведомления в телефоне, сообщения в мессенджере или просмотр ленты в социальной сети.Напоследок, Хемма Сала рассказала о вреде пассивного образа жизни и зависимости от электронный устройств. Ввиду отсутствия достаточного движения нейроны не получают необходимые питательные вещества, вырабатывающиеся только во время физической активности, а «отдых перед экраном гаджета» нагружает глаза и соответственно ЦНС, потоком бесполезной информации, угнетая мозговую деятельность.