АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

Психолог по нейрокоучингу назвала ежедневные привычки, угнетающие мозговую деятельность

Психолог по нейрокоучингу и соавтор книги «Secrets of the Brain: the Mystery of Memory» Хемма Сала назвала пять ежедневных привычек,угнетающих мозговую деятельность. После проведенных исследований стало известно, что негативное влияние может оказывать 6-ти часовой сон.
Психолог по нейрокоучингу назвала ежедневные привычки, угнетающие мозговую деятельность

По словам Хеммы Салы, во время ночного отдыха стирается ненужная информация, появляются творческие идеи и неосознанно принимаются подсознательные решения. Однако кроме полезных функций головной мозг запускает процесс очищения клеток от токсичных соединений, которые при чрезмерном количестве, способны повредить нейроны. Для полноценного избавления от опасных белков синапсам ЦНС необходимо от 7-ми до 9-ти часов сна.

Кроме того, угнетает мозговую деятельность одновременное занятие несколькими делами, вопреки существующему стереотипу. Человеческий мозг не может выполнять несколько операций параллельно. Так или иначе, он переключается с одной задачи на другую, тем самым заново запуская сложные нейронные связи. Подобным негативным воздействием обладает привычка отвлекаться на многочисленные внешние раздражители, например, уведомления в телефоне, сообщения в мессенджере или просмотр ленты в социальной сети.

Напоследок, Хемма Сала рассказала о вреде пассивного образа жизни и зависимости от электронный устройств. Ввиду отсутствия достаточного движения нейроны не получают необходимые питательные вещества, вырабатывающиеся только во время физической активности, а «отдых перед экраном гаджета» нагружает глаза и соответственно ЦНС, потоком бесполезной информации, угнетая мозговую деятельность.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 08:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники раскритиковали Алену Хмельницкую за привлечение внимания к теме коронавируса : "Зачем всё это, если не…
«Дедушка постоянно на работе»: Владимир Машков посетовал, что почти не видит внучек и…
Александра Носика поклонники заподозрили в тайной женитьбе из-за обручального кольца на…
Психолог Михаил Хорс объяснил отсутствие паники из-за коронавируса в…
Психолог по нейрокоучингу назвала ежедневные привычки, угнетающие мозговую…
Бренд Realme выпустил первый фитнес-трекер и анонсировал дебют…
«47 лет в Австралии»: Экс-участник «Веселых ребят» Леонид Бергер рассказал о жизни за…
Авто-информаторы назвали три причины популярности внедорожника Lada…
Названа планета, которая заменит Землю в…
Эксперты рассказали, почему многие водители ездят с опущенным солнцезащитным…
Названы 5 главных правил экономии для…
«Они все это подстроили»: Джастин Бибер рассказал, как родители свели его с…
«Сладкая булочка»: Влад Топалов показал фото с подросшим…
В Сети обнародовали первое фото с камеры Huawei…
«Ест по ночам молодильные яблоки»: Наташа Королева раскрыла секрет молодости…
Станислав Садальский показал пикантные фото Любови…
Диетолог Жаклин Лондон рассказала о вызывающих воспаление в организме человека…
«Это нормальный процесс»: Наташа Королева о расставании сына Архипа с…
Volvo готовится выпустить два новых кроссовера С40 и…
Валерий Леонтьев собирается отметить 71-летие на…
Чревато последствиями: Зарубежные медики просят не увлекаться дезинфицирующими средствами из-за…
«Не гадь на меня»: Новым партнером Марии Машковой по съемкам стала…
Лолита Милявская в купальнике с глубоким декольте обратилась к…
Новый флагман Huawei P40 Pro впервые засветился в бенчмарке…
Главный пульмонолог РФ рассказал об стадиях заражения…
Страшнее не бывает: Названы самые некрасивые отечественные…
Украшенный драгоценностями Harley-Davidson оценили почти в 2 миллиона…
В Краснодаре девушка разбросала с балкона более 1000 долларов…
Просмотреть все новости