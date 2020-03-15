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Авто-информаторы назвали три причины популярности внедорожника Lada 4x4

Российский автомобиль «Нива» (ВАЗ-2121) уже 43 года, с момента первого выпуска, не уступает свою лидирующую позицию на вторичном рынке. Авто-информаторы назвали три причины популярности внедорожника, более известного как Lada 4x4.
Авто-информаторы назвали три причины популярности внедорожника Lada 4x4

По мнению экспертов, первая причина заключается в ценовой категории внедорожника малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом. Британский исследователь советского автомобилестроения Энди Томпсон считает «Ниву» первым компактным кроссовером премиум-класса, сравнимого с современной моделью Suzuki Vitara, которая доступна для приобретения по максимально доступной стоимости. Кроме того, Lada 4x4 недорогая в плановом обслуживании и капитальном ремонте.

Третей причиной популярности отечественного авто является его высокая проходимость по бездорожью и легкость управления на городских дорогах. В особенности обновления 2011 года в разы улучшили и без того надежный кроссовер. Главное изменение заключалось в трансформации задней подвески, благодаря которой существенно повысилась устойчивость Lada 4x4 на неровностях, так называемой «гребёнке».

Как известно, год назад производитель «АвтоВАЗ» предусмотрел для «Нивы» новую систему звукоизоляции, обновленную панель и оригинальный салон. По словам авто-информаторов, такие небольшие опции, как подогрев сидений или «климат-контроль» также играют существенную роль в популярности авто на вторичном рынке.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 08:16

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