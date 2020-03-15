АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

«47 лет в Австралии»: Экс-участник «Веселых ребят» Леонид Бергер рассказал о жизни за границей

Экс-участник «Веселых ребят» Леонид Бергер рассказал о жизни за границей в студии ток-шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». По словам артиста, в Москве он прожил 25 лет, а 47 в Австралии», потому далекий континент стал его второй родиной.
«47 лет в Австралии»: Экс-участник «Веселых ребят» Леонид Бергер рассказал о жизни за границей

74-летний Леонид Бергер был приглашен на телепрограмму Андрея Малахова, в которой не только вспомнил «золотые хиты СССР», но также поделился историей своей жизни в Сиднее. По словам музыканта, ему пришлось двое суток лететь в самолетах с пересадками с разницей в 9 часов, чтобы впервые за 40 лет встретиться с московскими друзьями. Несмотря на то, что певец родился в России и счастлив побывать тут, его настоящий дом в Австралии, так как именно там находятся его дети и внуки, а также похоронена любимая супруга.

Согласно рассказу Леонида Бергера, переехать за границу было на удивление просто, а в первые же годы после обоснования в Сиднее ему удалось заключить выгодные контракты с крупными компаниями США и Великобритании. В эфире ток-шоу, музыкант продемонстрировал видео-обзор своей роскошной виллы на побережье океана и показал фотографии внуков.

Напоследок Леонид Бергер рассказал о трагической смерти супруги от рака и о главных радостях его жизни – маленьких наследниках, которые «чуть-чуть лопочут что-то по-русски».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 08:19

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники раскритиковали Алену Хмельницкую за привлечение внимания к теме коронавируса : "Зачем всё это, если не…
«Дедушка постоянно на работе»: Владимир Машков посетовал, что почти не видит внучек и…
Александра Носика поклонники заподозрили в тайной женитьбе из-за обручального кольца на…
Психолог Михаил Хорс объяснил отсутствие паники из-за коронавируса в…
Психолог по нейрокоучингу назвала ежедневные привычки, угнетающие мозговую…
Бренд Realme выпустил первый фитнес-трекер и анонсировал дебют…
«47 лет в Австралии»: Экс-участник «Веселых ребят» Леонид Бергер рассказал о жизни за…
Авто-информаторы назвали три причины популярности внедорожника Lada…
Названа планета, которая заменит Землю в…
Эксперты рассказали, почему многие водители ездят с опущенным солнцезащитным…
Названы 5 главных правил экономии для…
«Они все это подстроили»: Джастин Бибер рассказал, как родители свели его с…
«Сладкая булочка»: Влад Топалов показал фото с подросшим…
В Сети обнародовали первое фото с камеры Huawei…
«Ест по ночам молодильные яблоки»: Наташа Королева раскрыла секрет молодости…
Станислав Садальский показал пикантные фото Любови…
Диетолог Жаклин Лондон рассказала о вызывающих воспаление в организме человека…
«Это нормальный процесс»: Наташа Королева о расставании сына Архипа с…
Volvo готовится выпустить два новых кроссовера С40 и…
Валерий Леонтьев собирается отметить 71-летие на…
Чревато последствиями: Зарубежные медики просят не увлекаться дезинфицирующими средствами из-за…
«Не гадь на меня»: Новым партнером Марии Машковой по съемкам стала…
Лолита Милявская в купальнике с глубоким декольте обратилась к…
Новый флагман Huawei P40 Pro впервые засветился в бенчмарке…
Главный пульмонолог РФ рассказал об стадиях заражения…
Страшнее не бывает: Названы самые некрасивые отечественные…
Украшенный драгоценностями Harley-Davidson оценили почти в 2 миллиона…
В Краснодаре девушка разбросала с балкона более 1000 долларов…
Просмотреть все новости