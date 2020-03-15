«47 лет в Австралии»: Экс-участник «Веселых ребят» Леонид Бергер рассказал о жизни за границей





74-летний Леонид Бергер был приглашен на телепрограмму Андрея Малахова, в которой не только вспомнил «золотые хиты СССР», но также поделился историей своей жизни в Сиднее. По словам музыканта, ему пришлось двое суток лететь в самолетах с пересадками с разницей в 9 часов, чтобы впервые за 40 лет встретиться с московскими друзьями. Несмотря на то, что певец родился в России и счастлив побывать тут, его настоящий дом в Австралии, так как именно там находятся его дети и внуки, а также похоронена любимая супруга.Согласно рассказу Леонида Бергера, переехать за границу было на удивление просто, а в первые же годы после обоснования в Сиднее ему удалось заключить выгодные контракты с крупными компаниями США и Великобритании. В эфире ток-шоу, музыкант продемонстрировал видео-обзор своей роскошной виллы на побережье океана и показал фотографии внуков.Напоследок Леонид Бергер рассказал о трагической смерти супруги от рака и о главных радостях его жизни – маленьких наследниках, которые «чуть-чуть лопочут что-то по-русски».