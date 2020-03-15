Бренд Realme выпустил первый фитнес-трекер и анонсировал дебют смарт-часов





5-го марта 2020 года торговая марка Realme объявила старт продаж бюджетного браслета в нескольких комплектациях и дизайнерских решениях. Базовый пакет опций позволяет измерять артериальное давление, отслеживать частоту сердцебиения, анализировать фазы сна и получать уведомления со смартфона или другого синхронизированного устройства. Дисплей фитнес-трекера на 160×80 пикселей с сенсорным датчиком для управления настройками и возможностью изменения стиля циферблата оснащен водонепроницаемым корпусом IP68 и девятью спортивными режимами.Цена первого конкурента для аналогичной модели от Xiaomi составила 20 долларов. Однако дочерний концерн компании Oppo не остановился на успешных продажах бюджетных трекеров и анонсировал дебют смарт-часов премиального сегмента. По словам обозревателей, новинка однозначно будет соперничать с Watch Mi не только по техническим характеристикам, но и по себестоимости, так как Realmi зарекомендовал себя доступным брендом без потери качества.Официальная информация о подготовке концерна к выпуску смарт-часов опубликована в базе данных индийского BIS и на сайте сингапурского агентства медиа и технологий IMDA.