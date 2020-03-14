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Валерий Леонтьев собирается отметить 71-летие на диване

Знаменитый исполнитель хита «Казанова» Валерий Леонтьев заявил, что собирается отмечать 19 марта своё 71-летие, лёжа на диване. Об этом он сообщил во время эфира передачи «Ты не поверишь!».

Валерий Леонтьев рассказал, что хорошо себя чувствует, стремится много времени проводить в путешествиях. Недавно исполнитель побывал в гастрольном туре по городам Сибири. Артист решил загадать самое желаемое – отпраздновать день рождения на диване. По словам Леонтьева, в семейном кругу он будет отмечать 71-летие в апреле. На данный момент его жена пребывает в Майами, по этой причине у неё не получится поздравить именинника лично, однако она сделает это по телефону.

Исполнитель также добавил, что начал задумываться о завершении карьеры певца. Через некоторое время стало известно об отмене выступления Валерия Леонтьева в Подольске, по причине его плохого самочувствия. Менеджер артиста не стал уточнять диагноз, однако, согласно его предположению, медики могли обнаружить у него радикулит, после чего возникли осложнения, а терапия затянулась. В кассах, где реализовывались билеты, сообщили, что люди смогут получить назад потраченные деньги.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 21:14

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