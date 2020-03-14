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Чревато последствиями: Зарубежные медики просят не увлекаться дезинфицирующими средствами из-за коронавируса

Зарубежные медики предупреждают людей о том, что чрезмерное увлечение дезинфицирующими средствами из-за эпидемии коронавируса, чревато неприятными последствиями. Одним из негативных эффектов такого перебора может оказаться дерматит.
Чревато последствиями: Зарубежные медики просят не увлекаться дезинфицирующими средствами из-за коронавируса

В связи с распространением коронавируса, который способен передаваться через контакт руками о различные поверхности, во всех странах мира наблюдается ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства с содержанием спирта. По утверждению опытных медиков, идея использования таких средств в целом выглядит логично, поскольку они реально помогают защититься от вируса и прочих недугов, однако некоторые люди из-за паники начинают слишком часто использовать подобные составы, что грозит им неприятными последствиями.

«Чрезмерное использование моющих и дезинфицирующих средств, в особенности жидкого мыла, порошков и отбеливателей, частое применение гелей и антисептиков для чистки рук могут обернуться последствиями в виде раздражения кожного покрова, его повреждения и развития дерматита. Кроме того, из-за большого количества химических веществ в составе таких средств, человек будет вдыхать их пары, что может спровоцировать развитие ряда иных заболеваний или симптомов», - предупреждают врачи.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 21:13

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