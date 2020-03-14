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Новый флагман Huawei P40 Pro впервые засветился в бенчмарке Geekbench

Новые флагманские смартфоны P40 и P40 Pro от китайского техногиганта Huawei должны быть официально представлены только через две недели. Впрочем, поклонникам бренда уже довольно много известно об особенностях новинок. Более того, недавно устройства засветились в тестах популярного бенчмарка Geekbench.
Новый флагман Huawei P40 Pro впервые засветился в бенчмарке Geekbench

Как сообщалось ранее, гаджеты будут построены на базе фирменной платформы Kirin 990, у которой также существует версия 5G с поддержкой сетей пятого поколения. Причем, по словам экспертов, две версии процессоров отличаются друг от друга не только наличием нового стандарта связи, но и общей производительностью. Теперь же пролить свет на особенности технической начинки устройств позволило появление тестовых результатов Huawei P40 Pro в базе данных Geekbench, где гаджет набрал 776 баллов в одноядерном и 3182 балла в многоядерном тестах. Подобные результаты, к слову, довольно близки к тем, которые демонстрирует актуальный флагман бренда – смартфон Huawei P30 Pro, однако новинка все-таки немного быстрее.

По мнению специалистов, подобные результаты сложно назвать доказательством того, что Huawei P40 Pro построен именно на базе Kirin 990 5G, однако делает этот факт более вероятным. Кроме того, в результатах теста указано, что смартфон оснащен 8 гигабайтами оперативной памяти.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 21:06

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