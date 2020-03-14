Лолита Милявская в купальнике с глубоким декольте обратилась к поклонникам

Лолита Милявская в последнее время очень сильно изменилась в плане внешности. Она похудела и стала выглядеть намного моложе. Певица признаётся, держать себя в тонусе ей помогает плавание. Даже во время гастрольного тура исполнительница предпочитает не пропускать тренировки. Артистка является обладательницей большой коллекции купальников. Недавно она обратилась к поклонникам, представ на видео в дерзком наряде с глубоким декольте.Стоит отметить, что Лолита Милявская решилась на изменения во внешности после расставания с супругом Дмитрием Ивановым. В прошлом году летом исполнительница официально сообщила о завершении их отношений. Однако супруги до сих пор не оформили разрыв официально. По причине взаимных претензий процесс всё время затягивается. Недавно Иванов сообщил, что семейная жизнь с исполнительницей была худшим периодом в его жизни. Всё хорошие воспоминания были перечёркнуты скандалом из-за расставания.