Павел Воля ранее работал на стройке и снимал квартиру на окраине Москвы





Павел Воли прошел очень тернистый путь к славе. В детстве он хотел стать артистом, поэтому для осуществления задуманного во время учёбы в школе в Пензе юморист был участником кружков художественной самодеятельности. После того, как переехал в Москву ему пришлось столкнуться с финансовыми трудностями. Он поменял очень много занятий так и не найдя сферу, в которой мог реализоваться. Позднее стал капитаном команды КВН «Валеон Дассон», где и обрёл первых поклонников. Но всё же по-настоящему он стал знаменитым после съёмок в Comedy Club.Продюсеры решили предложить ему образ «гламурного подонка», морально издевающегося над знаменитостями и даже политиками, и артисту настолько понравилась эта идея, что он буквально вжился в роль, не оставив зрителей равнодушными. Павел Воля также известен своё бурной личной жизнью. Первой любовью он называет свою одноклассницу Светлану Михачеву. По его словам, он смог отбить её у друга. После окончания школы пара поступила в ВУЗы и им пришлось расстаться.Юморист также состоял в романтических отношениях с Марией Кравцовой, однако до штампа в паспорте дело не дошло. Поклонники предполагают, что причиной расставания стала ревность. После знакомства со спортсменкой Ляйсан Утяшевой артист остепенился и решил жениться на ней.