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Павел Воля ранее работал на стройке и снимал квартиру на окраине Москвы

Павел Воля 14 марта празднует 41-летие. Журналисты рассказали, с чего начинался его путь к «гламурному подонку» в Comedy Club. Прежде, чем он стал знаменитым, ему пришлось перепробовать очень много занятий. Так, он работал на стройке, чтобы снимать квартиру на окраине Москвы.

Павел Воли прошел очень тернистый путь к славе. В детстве он хотел стать артистом, поэтому для осуществления задуманного во время учёбы в школе в Пензе юморист был участником кружков художественной самодеятельности. После того, как переехал в Москву ему пришлось столкнуться с финансовыми трудностями. Он поменял очень много занятий так и не найдя сферу, в которой мог реализоваться. Позднее стал капитаном команды КВН «Валеон Дассон», где и обрёл первых поклонников. Но всё же по-настоящему он стал знаменитым после съёмок в Comedy Club.

Продюсеры решили предложить ему образ «гламурного подонка», морально издевающегося над знаменитостями и даже политиками, и артисту настолько понравилась эта идея, что он буквально вжился в роль, не оставив зрителей равнодушными. Павел Воля также известен своё бурной личной жизнью. Первой любовью он называет свою одноклассницу Светлану Михачеву. По его словам, он смог отбить её у друга. После окончания школы пара поступила в ВУЗы и им пришлось расстаться.

Юморист также состоял в романтических отношениях с Марией Кравцовой, однако до штампа в паспорте дело не дошло. Поклонники предполагают, что причиной расставания стала ревность. После знакомства со спортсменкой Ляйсан Утяшевой артист остепенился и решил жениться на ней.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:30

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