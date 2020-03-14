Диетолог Прохора Шаляпина Надежда Шарк рассказала о срывах артиста





По словам специалиста, в конце 2019 года Шаляпин обратился к ней с жалобой на лишний вес. Тогда исполнитель весил 99 килограмм 600 грамм, всего за месяц ей удалось добиться снижения веса тела знаменитого артиста на 13 килограмм, однако недавний отпуск быстро перечеркнул все эти достижения. «За время отпуска Прохор набрал 8 килограмм. Это за полтора месяца выходит», - подчеркнул Шарк. По ее утверждению, певец, находясь в отпуске, часто присылал ей сообщения, жалуясь, что он на отдыхе пьет слишком много вина и слишком много ест. Поэтому Надежде Шарк даже пришлось посадить своего звездного подопечного на довольно строгую диету.Отныне, отмечает диетолог, рацион Прохора Шаляпина состоит из смузи с гречкой, фруктами и протеином на завтрак. В обед певец может позволить себе курицу или нежирное мясо с овощным салатом. А его ужин практически всегда состоит из рыбы с тушеными овощами.