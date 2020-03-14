АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

Звезда «Дом-2» Ольга Жарикова попала в аварию

Бывшая участница скандального телевизионного проекта «Дом-2» Ольга Жарикова пытается найти свидетелей, которые видели, как она попала в аварию. Происшествие случилось в Санкт-Петербурге. Девушка заверяет, что водитель ее подрезал, но чтобы это доказать, нужно найти свидетелей.
Звезда «Дом-2» Ольга Жарикова попала в аварию

С Ольгой Жариковой случилась не очень приятная ситуация - она по вине другого водителя попала в ДТП. В своем личном блоге красотка сообщила о произошедшем. Как заверяет Ольга, водитель, который сидел за рулем «Фольксвагена Поло», подрезал сразу несколько автомобилей, из-за чего случилась авария. К слову, машина этого водителя как раз и не пострадала.

В личном блоге Жарикова просила откликнуться всех тех, кто мог хоть что-то видеть. Кроме того, Ольга отметила, что ранее эту же машину видели у одного из магазинов, и уже там водитель вел себя весьма странно.

Стоит подчеркнуть, что это не первая авария, в которую попала звезда «Дома-2» Ольга Жарикова. В прошлом году она также угодила в ДТП, но последствия были более серьезные, а сама Ольга говорила, что чудом не сильно пострадала, так как была пристегнута ремнем безопасности.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:28

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Страшнее не бывает: Названы самые некрасивые отечественные…
Украшенный драгоценностями Harley-Davidson оценили почти в 2 миллиона…
В Краснодаре девушка разбросала с балкона более 1000 долларов…
Замужняя певица Алина Гросу встречается с женатым актером Романом…
Павел Воля ранее работал на стройке и снимал квартиру на окраине…
Диетолог Прохора Шаляпина Надежда Шарк рассказала о срывах…
Звезда «Дом-2» Ольга Жарикова попала в…
Медик посоветовал россиянам заниматься сексом на…
Эксперты рассказали, как автолюбителям при посещении СТО избежать…
Медики из Петербурга назвали самый простой и эффективный способ защиты от…
Французский биатлонист Матен Фуркад выиграл последнюю в своей карьере…
Режиссер Питер Джексон снимет фильм о легендарной группе The…
Бывший генерал Майкл Ло: Военная авиация США находится на пороге…
«Воплощение женской красоты»: Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась редкими фото мамы и…
Грабитель, укравший бриллианты ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой за 6 миллионов рублей, отрицает…
Российские эксперты провели тест-драйв Kia ProCeed 1.4T-GDI GT…
Браслет Xiaomi Mi Band 5 выйдет к концу…
Астрономы из США и Франции начали поиски девятой планеты на орбите…
Эксперты рассказали, почему автокредиты приводят к разорению владельцев…
Лариса Голубкина: «Дочь Мария по-прежнему любит Николая…
На трассе М-10 под Тверью усложнено движение из-за снегопада и массовых…
«Пластику не делала»: Певица Нюша опровергла слухи о хирургических…
В США не видят военного потенциала у российских Су-57 и…
РФ оценила возможности бюджета справиться с падением цен на…
Эксперты перечислили продукты, которые нельзя…
Эксперты рассказали, как отполировать автомобиль в домашних…
«От коронавируса умрут все пенсионеры»: Глава Минздрава Украины удивил неожиданным…
Специалисты выяснили, как группа крови влияет на предрасположенность человека к…
Просмотреть все новости