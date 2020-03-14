Звезда «Дом-2» Ольга Жарикова попала в аварию





С Ольгой Жариковой случилась не очень приятная ситуация - она по вине другого водителя попала в ДТП. В своем личном блоге красотка сообщила о произошедшем. Как заверяет Ольга, водитель, который сидел за рулем «Фольксвагена Поло», подрезал сразу несколько автомобилей, из-за чего случилась авария. К слову, машина этого водителя как раз и не пострадала.В личном блоге Жарикова просила откликнуться всех тех, кто мог хоть что-то видеть. Кроме того, Ольга отметила, что ранее эту же машину видели у одного из магазинов, и уже там водитель вел себя весьма странно.Стоит подчеркнуть, что это не первая авария, в которую попала звезда «Дома-2» Ольга Жарикова. В прошлом году она также угодила в ДТП, но последствия были более серьезные, а сама Ольга говорила, что чудом не сильно пострадала, так как была пристегнута ремнем безопасности.