Медики из Петербурга назвали самый простой и эффективный способ защиты от коронавируса
Специалисты петербургского НМИЦ имени Алмазова назвали самый простой и довольно эффективный способ защиты от нашумевшего коронавируса нового типа. По их словам, обеспечить организму хорошую профилактику от этого заболевания поможет хороший сон, который способствует формированию крепкого иммунитета.
По словам гендиректора исследовательского центра Евгения Шляхто, на данный момент нет точных данных о том, для чего именно человеческому организму вообще нужен такой механизм, как сон. Но существует химическая гипотеза о том, что во время сна из мозга удаляются все мемтаболиты, что помогает организму избежать огромного количества болезней, в том числе нейродегенеративных расстройств вроде болезни Альцгеймера. А вот бессонные неспокойные ночи, напротив, могут спровоцировать серьезное угнетение иммунной системы и повлечь за собой повышенную подверженность инфекционным недугам.
Кроме того, как утверждает российский сомнолог Людмила Коростовцева, проведенные ранее исследования доказали, что у людей, хорошо выспавшихся после вакцинации, практически всегда фиксируется более выраженный иммунный ответ. В то же время, специалисты рекомендуют людям всегда прислушиваться к своему организму. Для кого-то общепринятая норма в 7-8 часов сна в сутки может и не подойти. В данном случае значительно важнее не общее количество сна, а чувство бодрости. Человек, утвераждают медики, должен, прежде всего, сам чувствовать, что он хорошо отдохнул и выспался.
По словам гендиректора исследовательского центра Евгения Шляхто, на данный момент нет точных данных о том, для чего именно человеческому организму вообще нужен такой механизм, как сон. Но существует химическая гипотеза о том, что во время сна из мозга удаляются все мемтаболиты, что помогает организму избежать огромного количества болезней, в том числе нейродегенеративных расстройств вроде болезни Альцгеймера. А вот бессонные неспокойные ночи, напротив, могут спровоцировать серьезное угнетение иммунной системы и повлечь за собой повышенную подверженность инфекционным недугам.
Кроме того, как утверждает российский сомнолог Людмила Коростовцева, проведенные ранее исследования доказали, что у людей, хорошо выспавшихся после вакцинации, практически всегда фиксируется более выраженный иммунный ответ. В то же время, специалисты рекомендуют людям всегда прислушиваться к своему организму. Для кого-то общепринятая норма в 7-8 часов сна в сутки может и не подойти. В данном случае значительно важнее не общее количество сна, а чувство бодрости. Человек, утвераждают медики, должен, прежде всего, сам чувствовать, что он хорошо отдохнул и выспался.
Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:09