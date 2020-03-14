Медики из Петербурга назвали самый простой и эффективный способ защиты от коронавируса





По словам гендиректора исследовательского центра Евгения Шляхто, на данный момент нет точных данных о том, для чего именно человеческому организму вообще нужен такой механизм, как сон. Но существует химическая гипотеза о том, что во время сна из мозга удаляются все мемтаболиты, что помогает организму избежать огромного количества болезней, в том числе нейродегенеративных расстройств вроде болезни Альцгеймера. А вот бессонные неспокойные ночи, напротив, могут спровоцировать серьезное угнетение иммунной системы и повлечь за собой повышенную подверженность инфекционным недугам.Кроме того, как утверждает российский сомнолог Людмила Коростовцева, проведенные ранее исследования доказали, что у людей, хорошо выспавшихся после вакцинации, практически всегда фиксируется более выраженный иммунный ответ. В то же время, специалисты рекомендуют людям всегда прислушиваться к своему организму. Для кого-то общепринятая норма в 7-8 часов сна в сутки может и не подойти. В данном случае значительно важнее не общее количество сна, а чувство бодрости. Человек, утвераждают медики, должен, прежде всего, сам чувствовать, что он хорошо отдохнул и выспался.