Французский биатлонист Матен Фуркад выиграл последнюю в своей карьере гонку





В итоговой таблице Фуркад уступил норвежскому сопернику Йоханнесу Бё всего два балла и оказался вторым. При этом, последнюю гонку в своей карьере 7-кратный обладатель титула чемпиона в общем зачете Кубка мира провел блестяще, не оставив соперникам шанса. Стоит отметить, что недавно легендарный биатлонист из Франции официально объявил, что после завершения нынешнего сезона покинет большой спорт. Недавняя гонка в финском Контиолахти стала для него 83-им победным заездом в карьере.Примечательно, что на дистанцию Мартен Фуркад вышел вторым, но уже к третьему кругу ему удалось добиться безоговорочного лидерства. Это преимущество француз успешно сохранил вплоть до пересечения финишной черты. Всего за время гонки биатлонист допустил три промаха на огневых рубежах. Вторым в этом заезде пришел его соотечественник Кентен Фийон-Майе, допустив всего два промаха, но уступив победителю почти три секунды.