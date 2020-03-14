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Французский биатлонист Матен Фуркад выиграл последнюю в своей карьере гонку

Легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования в рамках финского этапа Кубка мира, что стало последней победой в его спортивной карьере. К сожалению, первого места в этой гонке спортсмену не хватило для того, чтобы стать обладателем «Большого хрустального глобуса» за первое место в общем зачете.
Французский биатлонист Матен Фуркад выиграл последнюю в своей карьере гонку

В итоговой таблице Фуркад уступил норвежскому сопернику Йоханнесу Бё всего два балла и оказался вторым. При этом, последнюю гонку в своей карьере 7-кратный обладатель титула чемпиона в общем зачете Кубка мира провел блестяще, не оставив соперникам шанса. Стоит отметить, что недавно легендарный биатлонист из Франции официально объявил, что после завершения нынешнего сезона покинет большой спорт. Недавняя гонка в финском Контиолахти стала для него 83-им победным заездом в карьере.

Примечательно, что на дистанцию Мартен Фуркад вышел вторым, но уже к третьему кругу ему удалось добиться безоговорочного лидерства. Это преимущество француз успешно сохранил вплоть до пересечения финишной черты. Всего за время гонки биатлонист допустил три промаха на огневых рубежах. Вторым в этом заезде пришел его соотечественник Кентен Фийон-Майе, допустив всего два промаха, но уступив победителю почти три секунды.

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Спорт
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:07

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