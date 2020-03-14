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Грабитель, укравший бриллианты ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой за 6 миллионов рублей, отрицает вину

Ведущая скандального проекта «Дом-2» Ольга Бузова заботится о своей матери, а после ее развода и вовсе преподнесла родительнице в подарок квартиру, а также дорогие ювелирные украшения, которые впоследствии у нее украли. Кстати, вор уже пойман, но свою вину отрицает.
Грабитель, укравший бриллианты ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой за 6 миллионов рублей, отрицает вину

Известно, что преступник на данный момент уже сидит в СИЗО. У мужчины был обнаружен телефон, в котором были фотографии украшений, как оказалось, очень похожих на те, которые были у ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. Однако мужчина утверждает, что на снимке обычная дешевая бижутерия, которую он покупал для своей супруги. Кроме того, отрицает свою причастность к этому ограблению.

О том, что он не причастен к краже, совершенной в квартире Бузовой, говорит и его друг. По его словам, он совершил одно преступление, в котором и раскаялся, но жилье звезды он не грабил.

Стоит отметить, что подозреваемый даже написал ходатайство, где утверждает, что семья Ольги Бузовой пытается его оклеветать, а он купил украшения для жены за 100 рублей на китайском рынке, и они даже не золотые.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:46

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