Грабитель, укравший бриллианты ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой за 6 миллионов рублей, отрицает вину





Известно, что преступник на данный момент уже сидит в СИЗО. У мужчины был обнаружен телефон, в котором были фотографии украшений, как оказалось, очень похожих на те, которые были у ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. Однако мужчина утверждает, что на снимке обычная дешевая бижутерия, которую он покупал для своей супруги. Кроме того, отрицает свою причастность к этому ограблению.О том, что он не причастен к краже, совершенной в квартире Бузовой, говорит и его друг. По его словам, он совершил одно преступление, в котором и раскаялся, но жилье звезды он не грабил.Стоит отметить, что подозреваемый даже написал ходатайство, где утверждает, что семья Ольги Бузовой пытается его оклеветать, а он купил украшения для жены за 100 рублей на китайском рынке, и они даже не золотые.