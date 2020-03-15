АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

Названа планета, которая заменит Землю в будущем

Как известно, примерно через 4 миллиарда лет Солнце полностью поглотит Землю, приведя к её гибели. Тем не менее, тогда же появится и планета, пригодная для человеческой жизни. Речь идёт о Плутоне, где средняя температура воздуха будет достигать 30 градусов Цельсия.
Названа планета, которая заменит Землю в будущем

Астроном Владимир Сурдин считает поверхность Плутона маленькой, но «равной поверхности современной Российской Федерации». Проще говоря, если разместить на карликовой планете более 7,5 миллиардов людей, то плотность населения была бы такой же, как сейчас в Московской области.

Таким образом, через 4 миллиарда лет человечеству стоит рассчитывать именно на Плутон. Даже через 5 миллиардов лет космический объект останется пригодным для жизни, и человечеству будет легко колонизировать планету, подытожил ученый.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 08:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники раскритиковали Алену Хмельницкую за привлечение внимания к теме коронавируса : "Зачем всё это, если не…
«Дедушка постоянно на работе»: Владимир Машков посетовал, что почти не видит внучек и…
Александра Носика поклонники заподозрили в тайной женитьбе из-за обручального кольца на…
Психолог Михаил Хорс объяснил отсутствие паники из-за коронавируса в…
Психолог по нейрокоучингу назвала ежедневные привычки, угнетающие мозговую…
Бренд Realme выпустил первый фитнес-трекер и анонсировал дебют…
«47 лет в Австралии»: Экс-участник «Веселых ребят» Леонид Бергер рассказал о жизни за…
Авто-информаторы назвали три причины популярности внедорожника Lada…
Названа планета, которая заменит Землю в…
Эксперты рассказали, почему многие водители ездят с опущенным солнцезащитным…
Названы 5 главных правил экономии для…
«Они все это подстроили»: Джастин Бибер рассказал, как родители свели его с…
«Сладкая булочка»: Влад Топалов показал фото с подросшим…
В Сети обнародовали первое фото с камеры Huawei…
«Ест по ночам молодильные яблоки»: Наташа Королева раскрыла секрет молодости…
Станислав Садальский показал пикантные фото Любови…
Диетолог Жаклин Лондон рассказала о вызывающих воспаление в организме человека…
«Это нормальный процесс»: Наташа Королева о расставании сына Архипа с…
Volvo готовится выпустить два новых кроссовера С40 и…
Валерий Леонтьев собирается отметить 71-летие на…
Чревато последствиями: Зарубежные медики просят не увлекаться дезинфицирующими средствами из-за…
«Не гадь на меня»: Новым партнером Марии Машковой по съемкам стала…
Лолита Милявская в купальнике с глубоким декольте обратилась к…
Новый флагман Huawei P40 Pro впервые засветился в бенчмарке…
Главный пульмонолог РФ рассказал об стадиях заражения…
Страшнее не бывает: Названы самые некрасивые отечественные…
Украшенный драгоценностями Harley-Davidson оценили почти в 2 миллиона…
В Краснодаре девушка разбросала с балкона более 1000 долларов…
Просмотреть все новости