Названа планета, которая заменит Землю в будущем
Как известно, примерно через 4 миллиарда лет Солнце полностью поглотит Землю, приведя к её гибели. Тем не менее, тогда же появится и планета, пригодная для человеческой жизни. Речь идёт о Плутоне, где средняя температура воздуха будет достигать 30 градусов Цельсия.
Астроном Владимир Сурдин считает поверхность Плутона маленькой, но «равной поверхности современной Российской Федерации». Проще говоря, если разместить на карликовой планете более 7,5 миллиардов людей, то плотность населения была бы такой же, как сейчас в Московской области.
Таким образом, через 4 миллиарда лет человечеству стоит рассчитывать именно на Плутон. Даже через 5 миллиардов лет космический объект останется пригодным для жизни, и человечеству будет легко колонизировать планету, подытожил ученый.
Астроном Владимир Сурдин считает поверхность Плутона маленькой, но «равной поверхности современной Российской Федерации». Проще говоря, если разместить на карликовой планете более 7,5 миллиардов людей, то плотность населения была бы такой же, как сейчас в Московской области.
Таким образом, через 4 миллиарда лет человечеству стоит рассчитывать именно на Плутон. Даже через 5 миллиардов лет космический объект останется пригодным для жизни, и человечеству будет легко колонизировать планету, подытожил ученый.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 08:12