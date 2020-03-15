Названа планета, которая заменит Землю в будущем





Астроном Владимир Сурдин считает поверхность Плутона маленькой, но «равной поверхности современной Российской Федерации». Проще говоря, если разместить на карликовой планете более 7,5 миллиардов людей, то плотность населения была бы такой же, как сейчас в Московской области.Таким образом, через 4 миллиарда лет человечеству стоит рассчитывать именно на Плутон. Даже через 5 миллиардов лет космический объект останется пригодным для жизни, и человечеству будет легко колонизировать планету, подытожил ученый.