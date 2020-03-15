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«Они все это подстроили»: Джастин Бибер рассказал, как родители свели его с женой

Знаменитый канадский поп-исполнитель Джастин Бибер, который не так давно порадовал поклонников новым альбомом, откровенно рассказал о том, как познакомился со своей супругой Хейли Болдуин. Как оказалось, артист познакомился с тогда еще будущей женой в 2009 году, когда ему было 15 лет, а ей – всего 13. Причем, как утверждает звезда, эта встреча была подстроена его родителями.
«Они все это подстроили»: Джастин Бибер рассказал, как родители свели его с женой

«Мы встретились в ней ранним утром. Думаю, в тот момент она не хотела там находиться, поскольку ее отец специально разбудил ее с самого утра. Это было в каком-то традиционном стиле, поскольку Хейли воспитывалась в христианской семье. Полагаю, этот брак результат сведения родителей. Они подстроили все это, я почти уверен. Это определенно был брак по договоренности родителей», - заявил артист.

Бибер также предположил, что родители решили познакомить его с будущей супругой еще и потому, что обе семьи являются христианскими и следуют схожим ценностям. Вероятнее всего, считает музыкант, родители изначально знакомили его с Хейли Болдуин в расчете на то, что они станут хорошими друзьями, хотя могли и надеяться на будущее создание семьи.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 05:09

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