«Они все это подстроили»: Джастин Бибер рассказал, как родители свели его с женой





«Мы встретились в ней ранним утром. Думаю, в тот момент она не хотела там находиться, поскольку ее отец специально разбудил ее с самого утра. Это было в каком-то традиционном стиле, поскольку Хейли воспитывалась в христианской семье. Полагаю, этот брак результат сведения родителей. Они подстроили все это, я почти уверен. Это определенно был брак по договоренности родителей», - заявил артист.Бибер также предположил, что родители решили познакомить его с будущей супругой еще и потому, что обе семьи являются христианскими и следуют схожим ценностям. Вероятнее всего, считает музыкант, родители изначально знакомили его с Хейли Болдуин в расчете на то, что они станут хорошими друзьями, хотя могли и надеяться на будущее создание семьи.