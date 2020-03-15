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Эксперты рассказали, почему многие водители ездят с опущенным солнцезащитным козырьком

На российских дорогах можно нередко встретить автомобили с опущенными солнцезащитными козырьками. Иногда это происходит даже в ночное время или при пасмурной погоде.
Эксперты рассказали, почему многие водители ездят с опущенным солнцезащитным козырьком

В особенности, вышеназванное явление встречается в крупных городах, где движение особо оживлено. Самое простое объяснение: водитель таким образом пытается скрыть свое лицо от камер, которые контролируют дорожное движение. Автовладельцы, регулярно нарушающие правила, могут обезопасить себя таким образом. Впрочем, такая причина наименее распространена, так как водитель всё равно привлечет внимание гаишников. Реальное назначение козырька в опущенном положении может принести немало пользы. Дело в том, что он уменьшает количество света, ослепляющего водителя при движении.

Это позволяет водителю внимательнее следить за дорогой, концентрируясь на каждой детали. В зимнее время такой лайфхак помогает избежать следующего сценария: при включенном кондиционере теплый воздух нередко дует в глаза, доставляя дискомфорт для многих. Что касается ночного времени, то здесь опущенный козырек защищает человека от яркого придорожного освещения. Эксперты считают, что подобный метод вполне нормальный, и не стоит считает его подозрительным.

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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:06

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