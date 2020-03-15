Диетолог Жаклин Лондон рассказала о вызывающих воспаление в организме человека продуктах
Диетолог Жаклин Лондон из Good Housekeeping Institute рассказала о продуктах, вызывающих воспаление в организме человека, о чём необходимо позаботиться во время вспышки коронавируса. Сейчас лучше перейти на здоровое питание, способствующее укреплению иммунитета.
Согласно утверждению диетолога Жаклин Лондон, при одноразовом употреблении вредных продуктов не стоит опасаться возникновения воспаления. Однако при ежедневном использовании в рационе нездоровой пищи можно спровоцировать окислительный стресс, влияющий на все органы тела, вследствие чего понижается защитная функция организма. Поэтому специалист рекомендует отказаться от обработанного мяса - копчёного либо солёного. Стоит также учитывать, что такие мясосодержащие продукты могут привести к развитию онкологии. Также в список вошла пища, содержащая сахар, из-за чего повышается уровень глюкозы в крови.
Спиртные напитки могут разрушать кишечные бактерии, а также плохо воздействовать на функцию мозга, повышать АД и увеличивать риск инсульта, болезней сердца, диабета 2 типа. Специалист предлагает ограничить употребление пищевых изделий, сделанных на основе белой муки, и продуктов, которые подвергались обжарке во фритюре, поскольку в них содержится большое количество вредных жиров и углеводов, а это приводит к лишнему весу. В итоге всё это провоцирует воспаления.
В состав любых напитков, имеющих сладкий вкус, входит бензоат натрия, негативно воздействующий на нервную систему. Они также содержат искусственные подсластители (сахарин, сукралоза), которые способствуют нежелательным процессам в кишечнике.
Согласно утверждению диетолога Жаклин Лондон, при одноразовом употреблении вредных продуктов не стоит опасаться возникновения воспаления. Однако при ежедневном использовании в рационе нездоровой пищи можно спровоцировать окислительный стресс, влияющий на все органы тела, вследствие чего понижается защитная функция организма. Поэтому специалист рекомендует отказаться от обработанного мяса - копчёного либо солёного. Стоит также учитывать, что такие мясосодержащие продукты могут привести к развитию онкологии. Также в список вошла пища, содержащая сахар, из-за чего повышается уровень глюкозы в крови.
Спиртные напитки могут разрушать кишечные бактерии, а также плохо воздействовать на функцию мозга, повышать АД и увеличивать риск инсульта, болезней сердца, диабета 2 типа. Специалист предлагает ограничить употребление пищевых изделий, сделанных на основе белой муки, и продуктов, которые подвергались обжарке во фритюре, поскольку в них содержится большое количество вредных жиров и углеводов, а это приводит к лишнему весу. В итоге всё это провоцирует воспаления.
В состав любых напитков, имеющих сладкий вкус, входит бензоат натрия, негативно воздействующий на нервную систему. Они также содержат искусственные подсластители (сахарин, сукралоза), которые способствуют нежелательным процессам в кишечнике.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 00:11