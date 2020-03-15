Диетолог Жаклин Лондон рассказала о вызывающих воспаление в организме человека продуктах





Согласно утверждению диетолога Жаклин Лондон, при одноразовом употреблении вредных продуктов не стоит опасаться возникновения воспаления. Однако при ежедневном использовании в рационе нездоровой пищи можно спровоцировать окислительный стресс, влияющий на все органы тела, вследствие чего понижается защитная функция организма. Поэтому специалист рекомендует отказаться от обработанного мяса - копчёного либо солёного. Стоит также учитывать, что такие мясосодержащие продукты могут привести к развитию онкологии. Также в список вошла пища, содержащая сахар, из-за чего повышается уровень глюкозы в крови.Спиртные напитки могут разрушать кишечные бактерии, а также плохо воздействовать на функцию мозга, повышать АД и увеличивать риск инсульта, болезней сердца, диабета 2 типа. Специалист предлагает ограничить употребление пищевых изделий, сделанных на основе белой муки, и продуктов, которые подвергались обжарке во фритюре, поскольку в них содержится большое количество вредных жиров и углеводов, а это приводит к лишнему весу. В итоге всё это провоцирует воспаления.В состав любых напитков, имеющих сладкий вкус, входит бензоат натрия, негативно воздействующий на нервную систему. Они также содержат искусственные подсластители (сахарин, сукралоза), которые способствуют нежелательным процессам в кишечнике.