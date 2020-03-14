Замужняя певица Алина Гросу встречается с женатым актером Романом Полянским





Стоит отметить, что слухи об отношениях артистов ходили достаточно давно: к примеру, Полянский несколько раз снялся в клипах певицы, а затем они вдвоем появлялись на различных светских вечеринках. Накануне пара и вовсе не скрывала своих чувств, покинув мероприятие ближе к полуночи. Оказывается, и Гросу, и Полянский по-прежнему состоят в браках. Впрочем, уже совсем скоро оба их расторгнут, став свободными.Как стало известно, они познакомились несколько лет назад во время съемок очередного клипа Гросу. Хотя знаменитости не подтверждают своих отношений, все можно понять по новому клипу исполнительницы «Арестован».