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«Ест по ночам молодильные яблоки»: Наташа Королева раскрыла секрет молодости Тарзана

Известная российская певица Наташа Королева стала одной из участниц популярного шоу «Ты не поверишь». В эфире телеканала НТВ артистка откровенно рассказала о семье, а также поделилась секретом молодости своего супруга – шоумена и танцора Сергея Глушко, более известного как Тарзан.
«Ест по ночам молодильные яблоки»: Наташа Королева раскрыла секрет молодости Тарзана

Как известно, муж Королевой всего несколько дней тому назад отметил свой 50-летний юбилей, при этом мужчина находится в прекрасной физической форме. Как показалось, у певицы такому положению вещей есть объяснение.
«Он ест по ночам молодильные яблоки. Придраться, конечно, не к чему, все у него прекрасно. Мне даже тяжело ему что-то советовать, он и сам мне пинка может дать, когда я расслабляюсь», - отметила знаменитость.

Примечательно, что грандиозный юбилейный концерт своего супруга Наташа Королева полностью продюсировала сама, сделав таким образом своему возлюбленному юбилейный подарок. «Он занимался креативной частью. У меня муж в душе современный, молодой мужчина», - добавила артистка.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 02:11

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