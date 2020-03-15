«Ест по ночам молодильные яблоки»: Наташа Королева раскрыла секрет молодости Тарзана
Известная российская певица Наташа Королева стала одной из участниц популярного шоу «Ты не поверишь». В эфире телеканала НТВ артистка откровенно рассказала о семье, а также поделилась секретом молодости своего супруга – шоумена и танцора Сергея Глушко, более известного как Тарзан.
Как известно, муж Королевой всего несколько дней тому назад отметил свой 50-летний юбилей, при этом мужчина находится в прекрасной физической форме. Как показалось, у певицы такому положению вещей есть объяснение.
Примечательно, что грандиозный юбилейный концерт своего супруга Наташа Королева полностью продюсировала сама, сделав таким образом своему возлюбленному юбилейный подарок. «Он занимался креативной частью. У меня муж в душе современный, молодой мужчина», - добавила артистка.
Как известно, муж Королевой всего несколько дней тому назад отметил свой 50-летний юбилей, при этом мужчина находится в прекрасной физической форме. Как показалось, у певицы такому положению вещей есть объяснение.
«Он ест по ночам молодильные яблоки. Придраться, конечно, не к чему, все у него прекрасно. Мне даже тяжело ему что-то советовать, он и сам мне пинка может дать, когда я расслабляюсь», - отметила знаменитость.
Примечательно, что грандиозный юбилейный концерт своего супруга Наташа Королева полностью продюсировала сама, сделав таким образом своему возлюбленному юбилейный подарок. «Он занимался креативной частью. У меня муж в душе современный, молодой мужчина», - добавила артистка.