Станислав Садальский показал пикантные фото Любови Орловой
Станислав Садальский на своей странице в Instagram поделился несколькими снимками советской актрисы Любови Орловой. В коллаже использованы портретные кадры и фотография эротического содержания.
Станислав Садальский отметил, что Любовь Орлова позирует своему мужу Григорию Александрову, который являлся знаменитым кинорежиссером и сценаристом. Фотография была сделана в августе 1937 года в Кисловодске. В то время они впервые вместе отправились в дом отдыха. Согласно утверждениям актёра, в то лето было сделано очень много снимков, однако в дальнейшем танцовщица уничтожила их. Садальский добавил, что считает кадры замечательными, поскольку на них изображено загорелое женское тело, которое актриса, словно мандолиной, прикрыла широкой пальмовой ветвью.
Недавно Станислав Садальский раскритиковал розовый наряд Тины Канделаки. Он заявил, что в современном мире стало модно безвкусно одеваться, скрывая достоинства фигуры. Актёр называет такую одежду уродливой и добавляет, ранее также существовали различия между красотой, модой и подобными образами.
Артист также почтил память Андрея Миронова, опубликовав его детские фотографии. На фотографиях запечатлено здание, построенное по проекту того же архитектора, который проектировал здание столичного ЦУМа. Также, отмечает автор публикации, на кадрах можно увидеть и здание Минпечати.
Станислав Садальский отметил, что Любовь Орлова позирует своему мужу Григорию Александрову, который являлся знаменитым кинорежиссером и сценаристом. Фотография была сделана в августе 1937 года в Кисловодске. В то время они впервые вместе отправились в дом отдыха. Согласно утверждениям актёра, в то лето было сделано очень много снимков, однако в дальнейшем танцовщица уничтожила их. Садальский добавил, что считает кадры замечательными, поскольку на них изображено загорелое женское тело, которое актриса, словно мандолиной, прикрыла широкой пальмовой ветвью.
Недавно Станислав Садальский раскритиковал розовый наряд Тины Канделаки. Он заявил, что в современном мире стало модно безвкусно одеваться, скрывая достоинства фигуры. Актёр называет такую одежду уродливой и добавляет, ранее также существовали различия между красотой, модой и подобными образами.
Артист также почтил память Андрея Миронова, опубликовав его детские фотографии. На фотографиях запечатлено здание, построенное по проекту того же архитектора, который проектировал здание столичного ЦУМа. Также, отмечает автор публикации, на кадрах можно увидеть и здание Минпечати.