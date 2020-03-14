Медик посоветовал россиянам заниматься сексом на карантине

«Если люди будут чаще сидеть дома, то в их графике точно появится дополнительное время для секса. Кроме того, таким образом они уйдут от страхов, тревоги или подавленности, в особенности – женщины», - отметил Полеев.





К примеру, жители мегаполисов имеют более загруженный график, из-за чего им попросту не хватает сил и времени для секса, а вот карантин должен исправить данную ситуацию, так как россияне будут проводить большую часть времени дома. В целом интимную близость нельзя считать лекарством от вышеназванного заболевания. Впрочем, у секса есть преимущество в виде улучшения эмоционального состояния.