Режиссер Питер Джексон снимет фильм о легендарной группе The Beatles
Знаменитый новозеландский кинорежиссер Питер Джексон займется съемками биографического фильма о легендарном британском рок-коллективе The Beatles. Сообщается, что премьера ленты должна состояться уже осенью 2020 года.
Студия Disney, которая является обладателем прав на фильм об одной из самых популярных музыкальных групп в истории, рассказала о том, как будут проходить съемки. В картину, как сообщает компания, войдет сразу несколько архивных материалов, которые были сняты Майклом Хоггом более 50 лет тому назад. Кроме всего прочего, в распоряжении студии оказалось порядка двух сотен часов аудиозаписей с голосами участников легендарной группы.
Примечательно, что на планы Disney снять этот фильм уже отреагировал один из участников знаменитого коллектива Ринго Старр, по словам которого, фильм должен показать наиболее добрую и светлую атмосферу творчества «Ливерпульской четверки», сообщает издание «Слово и дело».
Студия Disney, которая является обладателем прав на фильм об одной из самых популярных музыкальных групп в истории, рассказала о том, как будут проходить съемки. В картину, как сообщает компания, войдет сразу несколько архивных материалов, которые были сняты Майклом Хоггом более 50 лет тому назад. Кроме всего прочего, в распоряжении студии оказалось порядка двух сотен часов аудиозаписей с голосами участников легендарной группы.
Примечательно, что на планы Disney снять этот фильм уже отреагировал один из участников знаменитого коллектива Ринго Старр, по словам которого, фильм должен показать наиболее добрую и светлую атмосферу творчества «Ливерпульской четверки», сообщает издание «Слово и дело».