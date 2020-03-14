«Не гадь на меня»: Новым партнером Марии Машковой по съемкам стала игуана

В кадре актриса держит в руках игуану и просит у рептилии, чтобы та работала с ней нормально.- говорит Машкова. Знаменитость также написала, что втором сезоне популярного сериала отношения у нее складываются далеко не со всеми партнерами. К примеру, показанная игуана по кличке Ваня, довольно часто становится виновницей разногласий. Примечателен и тот факт, что, как рассказала артистка, через пару месяцев после начала работы над проектом съемочная группа неожиданно выяснила, что Ваня – самка игуаны.Подписчики, впрочем, не стали давать Марии Машковой советы о том, как совладать с этим экзотическим питомцев, а в большинстве своем принялись просто шутить над увиденным. «Какая строптивая, еще и лягается», - написала в комментариях одна из поклонниц актрисы.