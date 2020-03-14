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«Не гадь на меня»: Новым партнером Марии Машковой по съемкам стала игуана

Известная российская актриса Мария Машкова опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram забавный видеоролик. На этих кадрах знаменитость показала, как пытается договориться о «сотрудничестве» со своим новым экзотическим партнером по съемкам в сериале «Света с того света».
«Не гадь на меня»: Новым партнером Марии Машковой по съемкам стала игуана

В кадре актриса держит в руках игуану и просит у рептилии, чтобы та работала с ней нормально. «Веди себя прилично. Не ругайся, не гадь на меня, хорошо?» - говорит Машкова. З

наменитость также написала, что втором сезоне популярного сериала отношения у нее складываются далеко не со всеми партнерами. К примеру, показанная игуана по кличке Ваня, довольно часто становится виновницей разногласий. Примечателен и тот факт, что, как рассказала артистка, через пару месяцев после начала работы над проектом съемочная группа неожиданно выяснила, что Ваня – самка игуаны.

Подписчики, впрочем, не стали давать Марии Машковой советы о том, как совладать с этим экзотическим питомцев, а в большинстве своем принялись просто шутить над увиденным. «Какая строптивая, еще и лягается», - написала в комментариях одна из поклонниц актрисы.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 21:11

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