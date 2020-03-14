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Главный пульмонолог РФ рассказал об стадиях заражения коронавирусом

По словам главного пульмонолога Российской Федерации Александра Чучалина, существует 4 стадии коронавируса. При первом этапе возникает вирусемия, или обычная простуда, продолжающаяся 1-1,5 недели.

Уже на 10 день ситуация может кардинально измениться, ведь начинается формирование вирусно-бактериальной пневмонии: наблюдается поражение эпителиальных клеток организма, а в дыхательных путях буквально «колонизируются» вредоносные микроорганизмы. В таких случаях медикам нужно быть особо бдительными, чтобы выявить заболевание на ранней стадии. Если болезнь не контролировать, начинается её прогресс с наступлением более серьёзных осложнений. Как правило, это заканчивается тем, что человек не способен самостоятельно дышать.

Впрочем, отёк легких лечится благодаря машине искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). В последней фазе, являющейся практически смертельной, возникает иммуносупрессия, что приводит к появлению таких агрессивных возбудителей, как синегнойная палочка, подытожил Чучалин, сообщает издание "iReactor".

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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:00

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