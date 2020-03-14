Бывший генерал Майкл Ло: Военная авиация США находится на пороге кризиса





[bБывший начальник Боевого авиакомандования ВВС США Майкл Ло сообщил о нехватке бомбардировочных сил страны. По словам генерала в отставке, американская военная авиация находится на пороге кризиса, поскольку финансирование из государственного бюджета сокращается.[/b]Майкл Ло отмечает, уже в будущем году в военной авиации США наступит кризис по причине сокращения финансирования из государственного бюджета. На данный момент уже известно, что в 2021 году больше половины бомбардировщиков В-1 «Lancer», которые стоят на вооружении ВВС США, спишут в утиль. Также планируется прекращение выделения финансов для осуществления программы усовершенствования бомбардировщиков B-2, известных применением стелс-системы. Они не производятся с 1999 года. На данный момент ВВС США имеет двадцать таких машин.Модель B-52 «Stratofortress» также стоит под угрозой утилизации. Самолетам, используемым с 1955 года, необходима серьезная модернизация моторов и других систем. Майкл Ло заявил, если бы у американской военной авиации было чем заменить стареющие машины, то сокращение выделяемых средств не так сильно ощущалось. При этом новый бомбардировщик B-21 «Raider» сможет полноценно функционировать не раньше, чем через десятилетие. Однако уже сейчас данные машины очень востребованы. Стоит отметить, что B-21 «Raider» появится только через 5 лет. Ожидается, новая ядерная триада США будет включать 60 единиц подобных машин.