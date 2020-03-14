«От коронавируса умрут все пенсионеры»: Глава Минздрава Украины удивил неожиданным заявлением





Во время своего выступления перед зрителями и прессой Емец допустил весьма неосторожное высказывание, за которое в его адрес уже успели вылить немало критики. «Кстати, вирус совсем не поражает детей, а сейчас умрут все пенсионеры», - заявил украинский чиновник. О том, что глава Минздрава страны позволил себе такие высказывания широкой публике впервые сообщил народный депутат Ярослав Железняк. На своей страничке в социальной сети народный избранник предложил Кабинету министров проводить тренинги для своих сотрудников, чтобы они больше не оказывались в столь неприятных ситуациях.Стоит отметить, что свои слова о воздействии коронавируса на детей и пенсионеров Илья Емец аргументировал какими-то конкретными исследованиями, однако позднее министр все же принес извинение за эту ошибку и свои пугающие высказывания.