«Воплощение женской красоты»: Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась редкими фото мамы и бабушки

Вообще, Анна Заворотнюк в последнее время все чаще делится с поклонниками своими мыслями и переживаниями, а порой раскрывает и некоторые данные о звездной матери. К примеру, именно от нее фанаты в свое время узнали о том, что состояние любимой многими актрисы немного улучшилось. А недавно девушка опубликовала на своей страничке в социальной сети фотографии мамы и бабушки, которые удивили многих тем, насколько схожей оказалась знаменитая артистка со своей родительницей.По словам Анны, сегодня многие девушки хотят обзавестись пухлыми губами и высокими скулами, что стало своего рода «стандартом красоты», однако сама она считает иначе., - гласит подпись дочери актрисы под этой публикацией.Поклонники, впервые увидевшие эти снимки, пришли в восторг, а в комментариях развернулась жаркая дискуссия о том, насколько же сильно Анастасия Заворотнюк похожа на свою маму. «Очень похожи», «Как две капли воды», «Обе красавицы, и так похожи», - пишут удивленные подписчики.