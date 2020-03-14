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«Воплощение женской красоты»: Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась редкими фото мамы и бабушки

Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк вот уже более полугода лечится от тяжелой формы онкологического заболевания. И пока родня знаменитости продолжает сохранять молчание, держа ее поклонников в неведении, внимание многих привлекла к себе дочь звезды «Моей прекрасной няни» Анна. К примеру, недавно девушка показала подписчикам редкие фото мамы и бабушки.
«Воплощение женской красоты»: Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась редкими фото мамы и бабушки

Вообще, Анна Заворотнюк в последнее время все чаще делится с поклонниками своими мыслями и переживаниями, а порой раскрывает и некоторые данные о звездной матери. К примеру, именно от нее фанаты в свое время узнали о том, что состояние любимой многими актрисы немного улучшилось. А недавно девушка опубликовала на своей страничке в социальной сети фотографии мамы и бабушки, которые удивили многих тем, насколько схожей оказалась знаменитая артистка со своей родительницей.

По словам Анны, сегодня многие девушки хотят обзавестись пухлыми губами и высокими скулами, что стало своего рода «стандартом красоты», однако сама она считает иначе. «Лично для меня воплощение женской красоты – это мои бабушка и мама. В них, кроме самой красоты присутствует какая-то внутренняя наполненность и одухотворенность», - гласит подпись дочери актрисы под этой публикацией.

Поклонники, впервые увидевшие эти снимки, пришли в восторг, а в комментариях развернулась жаркая дискуссия о том, насколько же сильно Анастасия Заворотнюк похожа на свою маму. «Очень похожи», «Как две капли воды», «Обе красавицы, и так похожи», - пишут удивленные подписчики.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:48

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