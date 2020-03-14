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Лариса Голубкина: «Дочь Мария по-прежнему любит Николая Фоменко»

Лариса Голубкина, вдова Андрея Миронова, во время съемок программы «Ты не поверишь!» заявила о том, что ее дочь Мария «однолюбка». По словам матери, актриса по-прежнему любит певца Николая Фоменко, с которым прожила 13 лет.
Лариса Голубкина: «Дочь Мария по-прежнему любит Николая Фоменко»

Пара развелась в 2008 году, а в браке родились сын и дочь. По словам вдовы Андрея Миронова, она всегда будет на стороне Марии Голубкиной. Но к Николаю Фоменко она относится хорошо, так как он очень хороший отец для своих детей.

В начале марта Ларисе Голубкиной исполнилось 80 лет, но выглядит она намного моложе своего возраста. По словам актрисы, она придерживается главного правила – «никаких подтяжек». На протяжении 15 лет она ходила с палками в горах, но уже около 7 лет мать Марии Голубкиной беспокоит нога. Гостья программы отметила, что она благодарна Богу за желание двигаться. Ведь многие в ее возрасте просто лежат и раскачиваются в гамаке, чтобы кровь к голове прибывала. Лариса Голубкина рада, что любит движение, так как оно дает ей силы и такой внешний вид.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:10

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