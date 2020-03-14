Лариса Голубкина: «Дочь Мария по-прежнему любит Николая Фоменко»

Пара развелась в 2008 году, а в браке родились сын и дочь. По словам вдовы Андрея Миронова, она всегда будет на стороне Марии Голубкиной. Но к Николаю Фоменко она относится хорошо, так как он очень хороший отец для своих детей.В начале марта Ларисе Голубкиной исполнилось 80 лет, но выглядит она намного моложе своего возраста. По словам актрисы, она придерживается главного правила – «никаких подтяжек». На протяжении 15 лет она ходила с палками в горах, но уже около 7 лет мать Марии Голубкиной беспокоит нога. Гостья программы отметила, что она благодарна Богу за желание двигаться. Ведь многие в ее возрасте просто лежат и раскачиваются в гамаке, чтобы кровь к голове прибывала. Лариса Голубкина рада, что любит движение, так как оно дает ей силы и такой внешний вид.