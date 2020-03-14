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«Пластику не делала»: Певица Нюша опровергла слухи о хирургических вмешательствах

Российская певица Анна Шурочкина, более известная под псевдонимом Нюша, опровергла слухи о хирургических вмешательствах. В stories личного блога Instagram она заявила, что никогда не прибегала к пластическим операциям.
«Пластику не делала»: Певица Нюша опровергла слухи о хирургических вмешательствах

29-летняя исполнительница и актриса, по мнению поклонников, сильно преобразилась внешне. В социальных сетях фанаты уже более полугода продолжают обсуждать «новые» черты лица Анны Шурочкиной. Кроме того, появились недоброжелатели, обвиняющие певицу в многочисленных пластических операциях, которые делают ее только хуже. В то же время другие из личного интереса обращаются к Нюше в комментариях под ее записями в блоге, спрашивая об уколах красоты и подтяжках лица.

13-го марта 2020 года певица решилась публично ответить всем фанатам и заявила, что никогда не ложилась под нож пластического хирурга. Она объяснила, что внешние перемены для артистов абсолютно нормальны, и для них вовсе не нужны операции. По мнению Нюши, до неузнаваемости может преобразить профессиональный макияж и стиль одежды, потому незачем буквально менять свои природные черты лица.

Единственное вмешательство, которое было в жизни Анны Шурочкиной – удаление родинки, о чем год назад она рассказала в посте на странице в Instagram.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 19:00

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