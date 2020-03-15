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В Сети обнародовали первое фото с камеры Huawei P40

В Сети недавно появилось первое фото, сделанное с помощью камеры флагманского Huawei P40. Этот смартфон может побороться на рынке за звание лучшего камерофона.
В Сети обнародовали первое фото с камеры Huawei P40

Источник, который опубликовал снимок, утверждает, что он был сделан на новый гаджет. Модельный номер новинки Huawei ELS-L29, а согласно данным инсадеров, именно под этим названием скрывается флагманский европейский смартфон P40 от бренда Huawei. Глядя на фотографию, сложно сделать выводы о полноценных возможностях камерофона. Поэтому пользователи будут ждать сравнения снимков, сделанных на новый гаджет и на Huawei P30.

Также в Сети можно увидеть первое качественное изображение модели Huawei P40, на котором видны все внутренности смартфона. Гаджет запечатлен без задней крышки. Аккумулятор Huawei P40 представлен в виде двух частей, емкость каждой 2360 мАч. Презентация флагманского смартфона должна состояться 26 марта.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 03:11

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