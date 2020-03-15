В Сети обнародовали первое фото с камеры Huawei P40
В Сети недавно появилось первое фото, сделанное с помощью камеры флагманского Huawei P40. Этот смартфон может побороться на рынке за звание лучшего камерофона.
Источник, который опубликовал снимок, утверждает, что он был сделан на новый гаджет. Модельный номер новинки Huawei ELS-L29, а согласно данным инсадеров, именно под этим названием скрывается флагманский европейский смартфон P40 от бренда Huawei. Глядя на фотографию, сложно сделать выводы о полноценных возможностях камерофона. Поэтому пользователи будут ждать сравнения снимков, сделанных на новый гаджет и на Huawei P30.
Также в Сети можно увидеть первое качественное изображение модели Huawei P40, на котором видны все внутренности смартфона. Гаджет запечатлен без задней крышки. Аккумулятор Huawei P40 представлен в виде двух частей, емкость каждой 2360 мАч. Презентация флагманского смартфона должна состояться 26 марта.
Источник, который опубликовал снимок, утверждает, что он был сделан на новый гаджет. Модельный номер новинки Huawei ELS-L29, а согласно данным инсадеров, именно под этим названием скрывается флагманский европейский смартфон P40 от бренда Huawei. Глядя на фотографию, сложно сделать выводы о полноценных возможностях камерофона. Поэтому пользователи будут ждать сравнения снимков, сделанных на новый гаджет и на Huawei P30.
Также в Сети можно увидеть первое качественное изображение модели Huawei P40, на котором видны все внутренности смартфона. Гаджет запечатлен без задней крышки. Аккумулятор Huawei P40 представлен в виде двух частей, емкость каждой 2360 мАч. Презентация флагманского смартфона должна состояться 26 марта.
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 03:11