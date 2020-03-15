В Сети обнародовали первое фото с камеры Huawei P40





Источник, который опубликовал снимок, утверждает, что он был сделан на новый гаджет. Модельный номер новинки Huawei ELS-L29, а согласно данным инсадеров, именно под этим названием скрывается флагманский европейский смартфон P40 от бренда Huawei. Глядя на фотографию, сложно сделать выводы о полноценных возможностях камерофона. Поэтому пользователи будут ждать сравнения снимков, сделанных на новый гаджет и на Huawei P30.Также в Сети можно увидеть первое качественное изображение модели Huawei P40, на котором видны все внутренности смартфона. Гаджет запечатлен без задней крышки. Аккумулятор Huawei P40 представлен в виде двух частей, емкость каждой 2360 мАч. Презентация флагманского смартфона должна состояться 26 марта.