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Браслет Xiaomi Mi Band 5 выйдет к концу года

Представители компании Huami сообщили о том, что браслет Xiaomi Mi Band 5 выйдет к концу года, поэтому пользователям не стоит рассчитывать на скорую презентацию новинки. По словам производителя, сотрудничество с брендом Xiaomi, который выпускает сверхпопурярный фитнес-трекер Mi Band, довольно плотное.
Браслет Xiaomi Mi Band 5 выйдет к концу года

Согласно статистическим данным, компания Huami в четвертом квартале прошлого года получила операционную прибыль в размере 303,3 миллионов долларов. Этот показатель на 72,4% выше, чем годом ранее. При этом, чистая прибыль производителя составила 30,7 миллионов долларов, а поставки выросли почти на 60%.

За прошлый год Huami заработала 834,9 миллионов долларов, что на 59,4% больше, чем в 2018 году. Размер чистой годовой прибыли - 90,5 миллионов долларов. В прошлом квартале компания продала 14,7 миллионов устройств, хотя в аналогичном периоде годом ранее этот показатель был на 59,8% меньше.

Фитнес-трекер Mi Band 5 сможет похвастаться полезными отличительными особенностями. Согласно некоторым сведениям, браслет от Xiaomi оснастят функцией слежения за физической активностью, включением «умного» секундомера и будильника, отслеживанием качества сна и пульса. Кроме этого, пользователи смогут с помощью девайса управлять на смартфоне воспроизведением музыки и видеть уведомления. Новый фитнес-трекер будет поддерживать 15 видов спорта. Корпус браслета разработчики оснастили функцией защиты от пыли и воды согласно стандарту IP68.

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Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:39

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