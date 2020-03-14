Астрономы из США и Франции начали поиски девятой планеты на орбите Сатурна





Согласно сообщению американского астрофизика русского происхождения, астрономы из Франции особенно заинтересованы в поиске девятой планеты на орбите Сатурна и уже пытаются уловить ее гравитационный сигнал с помощью космического оборудования. Как известно, Cassini, запущенный 15 октября 1997 года, вероятнее всего, уже неоднократно фиксировал данные объекта Х, но ввиду того, что ровно через 20 лет и 1 месяц после старта мощный зонд был затоплен в газовой атмосфере, вся собранная информация была утеряна.Кроме того, по словам Константина Батыгина, запущенный телескоп Wide Field Infrared Survey Explorer (WISE) не рассчитан на предположительную массу девятой планеты, которая более чем в пять раз меньше Земли. Потому в новой поисковой космической миссии будет задействован телескоп-рефлектор широкоугольного обзора Large Synoptic Survey, находящийся в Чили. Благодаря ему вероятность найти объект Х в течении ближайших трех лет значительно вырастает.По словам астрофизика, «если не повезет», ученым понадобится минимум в 4 раза больше времени, чтобы зафиксировать расположение гипотетической планеты.