Астрономы из США и Франции начали поиски девятой планеты на орбите Сатурна
Астрономы из США и Франции начали поиски девятой планеты на орбите Сатурна. По словам профессора Калифорнийского технологического института Константина Батыгина, космический объект Х в пять раз меньше Земли, потому ученые до сих пор не сумели зафиксировать его местонахождение.
Согласно сообщению американского астрофизика русского происхождения, астрономы из Франции особенно заинтересованы в поиске девятой планеты на орбите Сатурна и уже пытаются уловить ее гравитационный сигнал с помощью космического оборудования. Как известно, Cassini, запущенный 15 октября 1997 года, вероятнее всего, уже неоднократно фиксировал данные объекта Х, но ввиду того, что ровно через 20 лет и 1 месяц после старта мощный зонд был затоплен в газовой атмосфере, вся собранная информация была утеряна.
Кроме того, по словам Константина Батыгина, запущенный телескоп Wide Field Infrared Survey Explorer (WISE) не рассчитан на предположительную массу девятой планеты, которая более чем в пять раз меньше Земли. Потому в новой поисковой космической миссии будет задействован телескоп-рефлектор широкоугольного обзора Large Synoptic Survey, находящийся в Чили. Благодаря ему вероятность найти объект Х в течении ближайших трех лет значительно вырастает.
По словам астрофизика, «если не повезет», ученым понадобится минимум в 4 раза больше времени, чтобы зафиксировать расположение гипотетической планеты.
Согласно сообщению американского астрофизика русского происхождения, астрономы из Франции особенно заинтересованы в поиске девятой планеты на орбите Сатурна и уже пытаются уловить ее гравитационный сигнал с помощью космического оборудования. Как известно, Cassini, запущенный 15 октября 1997 года, вероятнее всего, уже неоднократно фиксировал данные объекта Х, но ввиду того, что ровно через 20 лет и 1 месяц после старта мощный зонд был затоплен в газовой атмосфере, вся собранная информация была утеряна.
Кроме того, по словам Константина Батыгина, запущенный телескоп Wide Field Infrared Survey Explorer (WISE) не рассчитан на предположительную массу девятой планеты, которая более чем в пять раз меньше Земли. Потому в новой поисковой космической миссии будет задействован телескоп-рефлектор широкоугольного обзора Large Synoptic Survey, находящийся в Чили. Благодаря ему вероятность найти объект Х в течении ближайших трех лет значительно вырастает.
По словам астрофизика, «если не повезет», ученым понадобится минимум в 4 раза больше времени, чтобы зафиксировать расположение гипотетической планеты.
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 19:30