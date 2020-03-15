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Названы 5 главных правил экономии для автомобилистов

Автоэксперты составили список из пяти главных правил, которые позволят автомобилистам сэкономить на эксплуатации своих транспортных средств. Как утверждают специалисты, к примеру, в весьма солидную сумму владельцам обходится техническое обслуживание своих машин.
Названы 5 главных правил экономии для автомобилистов

Первым правилом эксперты называют самостоятельную покупку запчастей для автомобиля. Не рекомендуется доверять решение этой задачи сотрудникам сервисных станций, поскольку это позволит сэкономить не только на стоимость той или иной детали, но еще и на стоимости услуги по ее поиску и приобретению. Кроме того, при самостоятельном выборе деталей человек всегда может найти более выгодные варианты или принять участие в той или иной акции. На втором месте по значимости называется выбор аналогов вместе оригиналов, в особенности это касается расходных материалов для ходовой. Впрочем, специалисты уточняют, что аналоги лучше выбирать от уже известных и хорошо зарекомендовавших себя производителей. По мнению экспертов, замена масла, колодок, фильтров или лампочек, и вовсе, возможна без участия специалистов сервисного центра, поэтому выполнение таких работ стало третьим важным правилом экономии.

На четвертом месте значится совет своевременно менять на автомобиле покрышки, чтобы избежать их ускоренного износа. Пятым советом стала рекомендация экономить на выборе аккумуляторной батареи. По утверждению экспертов, на рынке сегодня представлено большое количество моделей, однако нет гарантии, что более дорогое изделие прослужит дольше.

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Авто / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 06:09

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