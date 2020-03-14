В США не видят военного потенциала у российских Су-57 и «Арматы»
На данный момент новейший российский истребитель серии Су-57 и нашумевший танк Т-14 «Армата» на самом деле не имеют никакого реального военного потенциала. С таким заявлением выступил бывший офицер КМП США Алекса Холлингс на страницах издания Sandboxx.
По словам автора, Москве на данный момент достаточно лишь поддерживать разговор о современном оружии, не создавая его в действительности. «Россия продолжает заниматься развитием указанных систем несмотря на неспособность вложиться в их серийное производство. Частично это происходит из-за того, что одного только потенциала уже может быть достаточно для того, чтобы твое имя в прессе стояло рядом с куда более серьезными противниками, вроде Китая или США», - пишет Холлингс.
В данной публикации также утверждается, что на вооружении ВВС США стоят сотни новых истребителей F-35, в то время как у России есть лишь дюжина не серийных образцов перспективного Су-57. «Скромный флот российских современных истребителей не имеет никакого реального военного потенциала, который был бы достоин внимания, это же касается танка Т-14», - утверждает автор.
По словам автора, Москве на данный момент достаточно лишь поддерживать разговор о современном оружии, не создавая его в действительности. «Россия продолжает заниматься развитием указанных систем несмотря на неспособность вложиться в их серийное производство. Частично это происходит из-за того, что одного только потенциала уже может быть достаточно для того, чтобы твое имя в прессе стояло рядом с куда более серьезными противниками, вроде Китая или США», - пишет Холлингс.
В данной публикации также утверждается, что на вооружении ВВС США стоят сотни новых истребителей F-35, в то время как у России есть лишь дюжина не серийных образцов перспективного Су-57. «Скромный флот российских современных истребителей не имеет никакого реального военного потенциала, который был бы достоин внимания, это же касается танка Т-14», - утверждает автор.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:50