РФ оценила возможности бюджета справиться с падением цен на нефть





, - оценил Силуанов возможность российского бюджета выдержать падение цены на углеводороды. Социальные обязательства, предусмотренные чиновниками на 3 года, также будут выполнены в полном объеме. Ранее появилась информация, что отечественный бюджет не досчитается примерно 2 триллионов рублей из-за падения цены на нефть. Для компенсации потерь будет выделено порядка 0,6 триллиона рублей из Фонда национального благосостояния.Напомним, что ценовой конфликт на рынке возник в результате неудачных переговоров со стороны стран ОПЕК+ о дальнейшем сокращении добычи топлива. Российская Федерация отказалась от утверждения дополнительного ограничения добычи на 1,5 миллиона баррелей в день, отметив, что это приведет занятию выпадающих объемов со стороны США.