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Екатерина Андреева тратит миллионы рублей для продления молодости

Недавно стало известно, что Екатерина Андреева тратит очень крупные суммы для продления молодости. Так, инсайдеры рассказали, что телеведущая часто посещает салоны красоты, а для омоложения кожи использует инъекции и лазерное омоложение плазмой.

Телеведущая Екатерина Андреева в свои 58 лет имеет очень хороший внешний вид. Некоторые её поклонники не раз высказывали мнение по поводу использования знаменитостью дополнительных омолаживающих средств. А недавно инсайдеры рассказали, что она является частым гостем в косметологических клиниках, в которых тратит очень большие суммы денег. Телеведущая, среди огромного количества различных процедур, призванных улучшить состояние кожи, предпочитает выбирать омоложение серебром, стоимостью 180 тысяч рублей, инъекции, RF-лифтинг, лазерное омоложение плазмой, прибегает к использованию филлеров по методике Full Lift.

За одно посещение косметолога Андреева платит 270 тысяч рублей. Процедуры с хирургическим вмешательством знаменитость проводит у американского пластического хирурга Гарта Фишера. Согласно информации от Telegram-канала «Курятник», он уже делал Андреевой эндоскопическую подтяжку через маленькие надрезы. Благодаря данной технологии следов на коже практически не остаётся. Стоимость операции составила около 1,6 миллиона рублей.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:01

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