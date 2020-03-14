Екатерина Андреева тратит миллионы рублей для продления молодости





Телеведущая Екатерина Андреева в свои 58 лет имеет очень хороший внешний вид. Некоторые её поклонники не раз высказывали мнение по поводу использования знаменитостью дополнительных омолаживающих средств. А недавно инсайдеры рассказали, что она является частым гостем в косметологических клиниках, в которых тратит очень большие суммы денег. Телеведущая, среди огромного количества различных процедур, призванных улучшить состояние кожи, предпочитает выбирать омоложение серебром, стоимостью 180 тысяч рублей, инъекции, RF-лифтинг, лазерное омоложение плазмой, прибегает к использованию филлеров по методике Full Lift.За одно посещение косметолога Андреева платит 270 тысяч рублей. Процедуры с хирургическим вмешательством знаменитость проводит у американского пластического хирурга Гарта Фишера. Согласно информации от Telegram-канала «Курятник», он уже делал Андреевой эндоскопическую подтяжку через маленькие надрезы. Благодаря данной технологии следов на коже практически не остаётся. Стоимость операции составила около 1,6 миллиона рублей.