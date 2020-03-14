Министр спорта России: Потепление убьет коронавирус





, - подчеркнул министр. Кроме того, Матыцин призывает местных жителей и остальных россиян не подвергать себя и близких панике по поводу распространения коронавируса. Министр спорта считает, что все зарубежные и всероссийские спортивные мероприятия, назначенные на лето, состоятся в сроки.Поскольку сейчас открыт штаб по борьбе с коронавирусом, необходимо придерживаться всех мер профилактики, а также внимательнее следить за своим здоровьем. На данный момент Министерство спорта может отменить различные международные мероприятия лишь после обращений со стороны международных федераций.