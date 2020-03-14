Министр спорта России: Потепление убьет коронавирус
По словам нового министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина, скорое потепление приведет к уничтожению коронавируса. Об этом чиновник заявил во время выступления в Екатеринбурге перед студентами и преподавателями УрФУ.
«Поскольку сейчас весенний период, вирус погибнет при дальнейшем потеплении», - подчеркнул министр. Кроме того, Матыцин призывает местных жителей и остальных россиян не подвергать себя и близких панике по поводу распространения коронавируса. Министр спорта считает, что все зарубежные и всероссийские спортивные мероприятия, назначенные на лето, состоятся в сроки.
Поскольку сейчас открыт штаб по борьбе с коронавирусом, необходимо придерживаться всех мер профилактики, а также внимательнее следить за своим здоровьем. На данный момент Министерство спорта может отменить различные международные мероприятия лишь после обращений со стороны международных федераций.
«Поскольку сейчас весенний период, вирус погибнет при дальнейшем потеплении», - подчеркнул министр. Кроме того, Матыцин призывает местных жителей и остальных россиян не подвергать себя и близких панике по поводу распространения коронавируса. Министр спорта считает, что все зарубежные и всероссийские спортивные мероприятия, назначенные на лето, состоятся в сроки.
Поскольку сейчас открыт штаб по борьбе с коронавирусом, необходимо придерживаться всех мер профилактики, а также внимательнее следить за своим здоровьем. На данный момент Министерство спорта может отменить различные международные мероприятия лишь после обращений со стороны международных федераций.
Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 17:31