АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

Эксперты из США назвали эффективные способы дезинфекции мобильных устройств

Американские эксперты из Центра по контролю и профилактике заболеваний в Атланте (Center for Disease Control) назвали эффективные способы дезинфекции мобильных устройств. По словам ученых, чистка смартфонов от бактерий и вирусов крайне необходима, особенно во время эпидемии коронавируса.
Эксперты из США назвали эффективные способы дезинфекции мобильных устройств

Первый метод заключается в использовании спиртовых растворов, например, специальных салфеток для электронных устройств или антисептических спреев. Такой способ абсолютно безопасен и никак не повлияет на работу смартфона, однако не стоит пренебрегать правилами применения: отсоединить все кабели от гаджета и соблюдать рекомендованный расход аэрозоля.

Если же по той или иной причине для пользователя не доступны данные специальные средства, эксперты порекомендовали воспользоваться микрофиброй или тканью для чистки оптических линз. Ее необходимо смочить в мыльном растворе, затем отжать для стекания излишней воды и тщательно дезинфицировать смартфон. В то же время американские специалисты предостерегли от распыления антисептиков непосредственно на гаджет, поскольку в таком случае возникает риск повредить его работоспособность из-за концентрации влаги или химического состава.

Кроме того, не следует использовать неподходящую грубую ткань, которая может поцарапать корпус или сенсорный дисплей. Эксперты настоятельно рекомендуют не пренебрегать простыми методами дезинфекции, так как опасные вирусы, в том числе COVID-2019, способны сохранять жизнедеятельность на мобильном устройстве до 3-х дней.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:41

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Анастасии Заворотнюк решила восстановить общение с поклонниками: «Закрылась в…
Нетрезвый житель Ульяновска выпал с балкона жилой…
Эксперты из США назвали эффективные способы дезинфекции мобильных…
Министр спорта России: Потепление убьет…
Ученые рассказали об утренних ритуалах, ведущих к быстрому набору…
СМИ: Божена Рынска стала мамой ребенка от покойного Игоря…
Игорь Крутой поделился происходящим после полуночи на дне рождения у его сестры…
Подавший аварийный сигнал самолет «Будапешт-Москва» благополучно приземлился в аэропорту в…
Астрофизики создали цифровую модель для демонстрации появления сильных магнитных полей у…
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь показала увечья после катания на лыжах в…
Ряд смартфонов Xiaomi и Redmi получат MIUI 12 и Android…
Заболевшая Хайди Клум не может сделать тест на коронавирус в…
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
Ирина Безрукова обратилась к сыну в пятую годовщину его смерти: «Мне очень не хватает…
У совсем молодой звезды «Дома-2» Милены Безбородовой обнаружили…
"Я просто в автобусе случайно чихнул": Максим Фадеев рассказал анекдот про…
Минфин планирует в 2020 году потратить 600 миллиардов рублей из…
В носу взрослых людей нашли колонии…
Xiaomi хочет снять с продажи первый 108-мегапиксельный смартфон Mi Note…
Следующий в Москву самолет подал сигнал тревоги через 30 минут после начала…
Антон Силуанов: Инфляция в России в 2020 году не превысит целевой…
«Ромео и Джульетта»: Сати Казанова не может увидеться с мужем из-за…
Названы черты характера, которые защитят или отсрочат болезнь…
Певица Юлия Самойлова решила не вмешиваться в семейные дела своей двоюродной сестры Оксаны…
Антон Силуанов оценил влияние коронавируса на экономику…
Новое поколение Renault Logan засветилось во время зимних…
Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель паникует из-за…
«35 лет в гараже»: Житель Подмосковья выставил на продажу Tatra T600 Tatraplan 1949-го…
Просмотреть все новости