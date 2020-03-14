Эксперты из США назвали эффективные способы дезинфекции мобильных устройств





Первый метод заключается в использовании спиртовых растворов, например, специальных салфеток для электронных устройств или антисептических спреев. Такой способ абсолютно безопасен и никак не повлияет на работу смартфона, однако не стоит пренебрегать правилами применения: отсоединить все кабели от гаджета и соблюдать рекомендованный расход аэрозоля.Если же по той или иной причине для пользователя не доступны данные специальные средства, эксперты порекомендовали воспользоваться микрофиброй или тканью для чистки оптических линз. Ее необходимо смочить в мыльном растворе, затем отжать для стекания излишней воды и тщательно дезинфицировать смартфон. В то же время американские специалисты предостерегли от распыления антисептиков непосредственно на гаджет, поскольку в таком случае возникает риск повредить его работоспособность из-за концентрации влаги или химического состава.Кроме того, не следует использовать неподходящую грубую ткань, которая может поцарапать корпус или сенсорный дисплей. Эксперты настоятельно рекомендуют не пренебрегать простыми методами дезинфекции, так как опасные вирусы, в том числе COVID-2019, способны сохранять жизнедеятельность на мобильном устройстве до 3-х дней.